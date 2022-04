Koronatapausten määrä on laskenut kolme viikkoa peräkkäin – näkyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla alueilla

Helsinki

Koronatapausten määrä on laskenut Suomessa selkeästi kolme viikkoa peräkkäin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ilmaantuvuuden lasku näkyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla alueilla.

THL:n mukaan sairaalaan joutumisen riski on vähäisimmillään koko epidemian aikana. Myös menehtyneiden osuus tapauksista on pienimmillään epidemian aikana.

– Sairaalaan joutumisen riski on selvästi yhteydessä rokotuskattavuuteen, kertoo THL:n johtaja Mika Salminen.

Hänen mukaansa rokotuskattavuus on korkealla tasolla kaikkialla Suomessa ja vakavan sairastumisen riski on matala rokotusten ottaneilla. Erikoissairaanhoidon tarve on kuitenkin edelleen kapasiteettiin nähden korkealla.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki vahvistaa, että epidemiatilanne on todella menossa alaspäin. Pääsiäisen aikaan koronatestejä on kuitenkin tehty normaalia vähemmän.

Ajanjaksolla 4.–17.4 covid-19-tapauksia rekisteröitiin runsaat 59 000, ajanjaksolla 21.3–3.4 vajaat 96 000 ja ajanjaksolla 7.–20.3. noin 105 000.

Voipio-Pulkki muistuttaa, että eri ikäryhmissä epidemia voi edetä eritahtisesti. Painopiste on siirtymässä vanhempiin ikäluokkiin. Voipio-Pulkki kehottaa heitä ottamaan neljännen rokotteen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Neljännen rokotteen ottaneiden osuus yli 80-vuotiaista on edelleen vain 41 prosenttia.

Matkailijoiden pitää ottaa edelleen riskit huomioon

Maskien käyttösuositukset ovat helpottamassa. Salminen sanoo, että tästä huolimatta maskeja voi edelleen käyttää, eikä sellaisten käyttäjiä pidä katsoa kieroon. Kieroon ei pidä katsoa heitäkään, jotka eivät käytä maskia.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen huomauttaa, että korona on edelleen suuri maailmanlaajuinen riski. Tilanne eri maissa voi vaihdella nopeasti, mikä matkailijoiden pitää ottaa huomioon.

– Aina pitää tarkistaa kohdemaan määräykset, Puumalainen sanoo.