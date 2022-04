Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Amerikkalaista unelmaa

★ ★ ★

The Harlins. Ohjaus Emilia Valentin, 2022 Mtv-palvelu ke 27.4./MTV3 su 1.5. klo 19.30

Johanna Harlinilla on rooli Renny Harlinin valmistuvassa kauhujännärissä The Refuge. Filmi kertoo Afganistanin sotaveteraanista, joka palaa muuttuneena miehenä. Traumaperäinen stressireaktio (PTSD) on diagnoosi, mutta mies tuntuu olevan tuntemattoman voiman vallassa. Lääkäri (Johanna Harlin) rauhoittaa riehuvan raivopään piikillä.

Mitä ohjaaja Renny sanoo puoliso Johannan sivuosasta julkkisparia kärpäsenä katossa seuraavassa realitysarjassa The Harlins? ”Suurin rooli, mitä kukaan suomalainen näyttelijä on koskaan tehnyt amerikkalaisessa elokuvassa.” Harlin unohtaa kaksikin Golden Globea voittaneen tähtemme Taina Elgin musikaalifilmistä Tytöt (Les Girls, 1957). Muitakin voi mainita: Tuulikki Paananen, Maila Nurmi, Joonas Suotamo jne.

Rakastuneelle voi ylisanat antaa anteeksi. Renny Harlin on silmittömästi rakastunut. Johanna-puoliso jätti opettajan ammatin ja harkitsee ohjelmassa menoa ”ulkomaille opiskeleen näyttelyy”. Veteraaniohjaajamme murtuu kameran edessä: vihdoin hänellä on luotettava kumppani vierellä filmauksissa.

Elokuvantekijän 27:stä filmistä hyviä on millä mittarilla tahansa alle kymmenen. Se on silti hieno saavutus. Arvostan ohjaajaa ja pidän häntä sympaattisena, vaikka olen tavannut Harlinin ohimennen vain kerran Jusseissa ja tehnyt puhelinhaastattelun. Sama vilpitön, avoin Renny on The Harlins-sarjassa. Mies vaikuttaa amerikkalaisemmalta kuin amerikkalaiset itse: onnekkaalta omassa menestyksen kuplassaan, lapsekkaaltakin. Harlinin parhaat filmit ovat onnistuneet tekijän lapsenmielen ansiosta. Tai niin kuin puoliso Johanna sen sanoo: ”Rakastuin hänen herkkyyteensä. Se on myös hänen uransa salaisuus, olen varma siitä.”

Sarjana The Harlins on työn ja vapaa-ajan palastelua nopein leikkauksin. Tehdään öisin töitä Bulgariassa, valmistellaan satuhäitä St. Tropeziin, istutaan ammeessa tai purjeveneessä samppakaljaa juoden. Maistuis varmaan sullekin?