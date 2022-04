Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Tosi-tv paljastaa, mutta enemmän peittää

Tosi-tv:lle ei näy loppua. Jo television alkukymmenillä oli piilokameraa, sitten seurattiin ihmisiä eristyksissä. Nykyään on kykykisaa, muuntumisleikkiä, seurantadokkaria. Suurin syy realityn tekemiselle on se, että pelkän kameran sojottaminen ihmisiä kohti tulee halvaksi.

The Harlins on meikäläistä jatkoa The Osbournesille ja The Kardashiansille. Renny Harlin on isoimpia kansainvälisiä julkkiksiamme. Tietysti mielenkiintoa lisäisi, jos siinä ohjaajan rinnalla käväisisivät myös entiset heilat: Geena Davis, Laura Dern, Salma Hayek ja mitä näitä on. The Harlins ei tässä mielessä pärjää elämäkertakirjalle Renny Harlin – ainutlaatuinen elämäni (Tammi 2021).

The Harlinsista näkee, että sitä luvattua ihmissuhde-elokuvaa ei taida olla tulossa. Työnarkomaanin ja taitavan käsityöläisen aika hukkuu B-luokan toimintatuotantoihin.