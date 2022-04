Jäikö Soiteen suuntautuva puhelu matkan varrelle? – Syynä valtakunnallinen vika Telian verkossa

Valtakunnallinen vika puhelinyhteyksissä jatkuu edelleen. Telian verkossa on valtakunnallinen vika, eivätkä kaikki puhelut tule läpi Soiten yksiköihin.

Soiten tiedotteen mukaan vikaa korjataan parhaillaan. Sote-yhtymä pahoittelee viasta aiheutuvaa haittaa verkkosivuillaan.

Yhteydenoton terveyskeskusvastaanotoille ja neuvolaan voi tehdä sähköisesti Soiten Omahoito-palvelun kautta.

Lisäksi puhelinyhteydenotoissa on viiveitä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kiireetöntä toimintaa jouduttiin aiemmin supistamaan hankalan koronatilanteen, sijaispulan sekä Pohjois-Pohjanmaalta Soiteen suuntautuvan lisääntyvän potilasvirran vuoksi. Tilanne on kuitenkin palaamassa normaaliin, ja kiireettömiä leikkaus- ja poliklinikka-aikoja on voitu jälleen antaa. Potilaisiin ollaan yhteydessä ajan sopimiseksi.

Viiveitä esiintyy esimerkiksi terveyskeskusvastaanottojen takaisinsoitoissa, eikä kaikkiin takaisinsoittopyyntöihin ole voitu vastata saman päivän aikana. Asiakkaille soitetaan takaisin niin pian kuin mahdollista.

Hätätilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112.