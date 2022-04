Lukijan mielipide: Vesitornin ympäristö kokonaisuutena – Tällaisenaan maisema on lähes rikkomaton kokonaisuus oman aikansa arkkitehtuuria

Tämä alue on yksi Kokkolan kaupunkipuiston tärkeimpiä paikkoja ja sen vaalimisen tulisi olla itsestään selvää. Tällaisenaan maisema on lähes rikkomaton kokonaisuus oman aikansa arkkitehtuuria. Nyt sitä uhkaa rakentaminen. Kaupungissamme ei ole ainuttakaan esimerkkiä, jossa uudisrakennus istuisi vanhojen rakennusten joukkoon siten, ettei arkkitehtuurinen linja häiriintyisi. Uudessa kaavaluonnoksessa oleva lausuma 1960-luvulla olleeseen tilanteeseen palaamisesta on ontuva, sillä paikalle suunniteltu uudisrakennus poikkeaisi olennaisesti alkuperäisestä tilanteesta, jolloin tontilla 272-7-3-4 oli puurakenteinen pientalo. Kokkolalaisten olisi vihdoin ja viimein, lukuisten harha-askelten jälkeen, tajuttava oman arkkitehtuurisen historiansa arvo. Juuri se tekee kaupungistamme erityisen ja kiinnostavan, sitä ei voi yksikään markkinointikonsultti tai rakennusliike mitenkään taikoa. Se on jo olemassa ja meidän täytyy se säilyttää.

Kaupunkipuistoon kuuluvan Mäntykankaan-Vesitornin alueen vanhat männyt ovat jo itsessään suojelun kohde. Sellaista maisemaa, minkä nämä vanhat puut ja alue kokonaisuudessaan muodostavat ei rahalla voida rakentaa. Tontti 272-7-3-4 on jollekin joutomaa, toinen näkee tilaisuuden tehdä rahaa, kolmas pysähtyy nauttimaan kauniista ympäristöstä. Tämä on sellainen arvokysymys, jolla on vuosikymmenien, jopa vuosisatojen, pituiset jäljet ja se olisi hyvä ymmärtää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Historiallinen Katariinan kalmisto väistämättä menettäisi rauhansa ja arvokkuutensa, kun se jäisi uuden rakentamisen jalkoihin, modernin talon takapihalle. Vesitornimme on Kokkolan ehkä kuvatuin kohde, sen ympäristö olisi pysyvästi pilattu suunnitellun kaltaisen pienkerrostalon muuttaessa paikan hengen täydellisesti ja peruuttamattomasti. Havainnekuva alueesta on harhaanjohtava, siinä ei esim. näe kunnolla piharakennusta, joka rajoittuisi Katariinan kalmistoon. Sen sijaan siinä näkyy, että uusi rakennus olisi muotokieleltään moderni ja näin sopimaton ympäristöönsä. Havainnekuva kaupungilta päin tultaessa puuttuu kokonaan, siinä tulisi ilmi, kuinka uudisrakennus peittäisi kokonaan näkyvistä vanhat puutalot ja jopa osan vesitornia!

Uudisrakentamisen lisäksi alue muuttuisi liikennejärjestelyjen osalta siten, että Vesitorninkatu päättyisi ja Torikadun liikenne ohjautuisi vain Vartiolinnan puolelta vesitornia, muu alue olisi parkkitilaa. Näinkö palataan alkuperäiseen?

Torikatu 50 ostaja on tiennyt alueen ainutlaatuisuudesta, nyt hakee kaavamuutosta vedoten kaavan vanhanaikaisuuteen täsmentämättä silti, miten kaava on vanhentunut. Tontilla ja rakennuksen etupuolella on runsaasti parkkitilaa, joita ilman katsoo olevansa. Rakennuksessa on kellarikerros, jolloin suunnitellun piharakennuksen tarpeellisuus on kyseenalainen. Aloitteen tekijä pyytää huomiomaan myös lähiympäristön. Se tapahtuu juuri suojelemalla tuo ympäristö kaavoituksen avulla ja tekemällä tyhjästä ns. Y-tontista kaupunkipuutarha vastapäisen (Vartiolinnan ja RTV-talon väli) alueen tavoin. Hankkeen alullepanijan tarkoitus lienee nostaa oman rakennuksensa rahallista arvoa kaavamuutoksen avulla. Jos tavoiteltu muutos olisi tehty kaupungin omistaessa kiinteistön, olisi siitä luonnollisesti saatu parempi kauppahinta ja rahat kaupungin kassaan. Nyt muutos olisi kyseenalainen ja myös epäoikeudenmukainen muita ostotarjouksen jättäneitä kohtaan. Asuntopoliittisesti hanke on täysin merkityksetön kaupungillemme.

Kaavoitussuunnitelmassa olevat arviot asemakaavamuutoksen vaikutuksista ovat vähätteleviä ja perustelut ilmasta tempaistuja. Mihin perustuu esim. väittämä ”esitetyt muutokset edesauttavat rakennusten käyttöä, lisäävät suunnittelualueen palvelu- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä korostavat rakennusten kulttuurihistoriallista arvoa, jonka myötä alueen asukkaille ja aluetta käyttäville muodostuu positiivisia vaikutuksia”? Tai lausuma siitä, että lisärakentaminen olisi maltillista, jos alueelle sijoitetaan kaksikerroksinen uusi betonitalo piharakennuksineen?

Ainoa vastuullinen päätös tässä asiassa on suojelupäätös.

Malin Salonen

Kokkola