Lukijan mielipide: Näkemyksiä Jukka Aniaksen kolumniin ”Jospa jeesaisi rukoilemattakin”

Tämä kirjoitus ei pyri olemaan tyhjentävä vastaus Jukka Aniaksen 14.4.2022 esiin nostamaan tärkeään aiheeseen, koska olen monista esitetyistä asioista samaa mieltä.

Otsikon toive on ymmärrettävää tilanteessa, jossa Putin sotajoukkoineen aiheuttaa mieletöntä kärsimystä, jota on vaikea estää.

Olen vakuuttunut siitä, että Jumala auttaa ukrainalaisia myös yli meidän rukoustemmekin. Luonnonolosuhteille, kuten ukrainalaisten peltojen pysyminen hyökkäysten aikana niin pehmeinä, että venäläiset panssarivaunut eivät voineet edetä niillä ja muihin hyökkääjän toimia estäviin tai hidastaviin asioihin meillä ihmisillä ei ole ollut valtaa vaikuttaa.

Mutta on paljon asioita, joihin me ihmiset voimme ja siksi tulee vaikuttaa. Jokaisen valtion ja muiden toimijoiden tulee tehdä voitavansa auttaakseen Ukrainaa, että he voivat selviytyä maansa puolustuksesta.

Me tavalliset ihmiset voimme varojemme antamisen lisäksi rukoilemalla vaikuttaa niiden asioiden toteutumiseen, joihin meillä ei muuten ole valtaa.

Jukka Aniaksen esiin nostamaa Teodikean ongelman ratkaisua sivuan vain sen verran, mitä tähän saakka olen näistä asioista ymmärtänyt.

Putin, Stalin, Hitler ja monet muut ovat käyttäneet heille annettua vapaata tahtoa väärin tekemällä hirveitä asioita ja tulevat viimeistään viimeisellä tuomiolla saamaan tekojensa mukaiset tuomiot.

Jumala näkee asiat iankaikkisuusperspektiivistä ja siksi Hän saattaa toimia toisin, kuin itse ymmärtäisimme toimia sen tiedon varassa, joka meillä on. Kun vertaamme ajallisesti loppumattomaan iankaikkisuuteen, niin tämä maanpäällinen aikamme on siihen nähden hyvin lyhyt osa tässä kokonaisuudessa. Silti jokaisen elämää tulee suojella mahdollisimman hyvin.

Koska kuolema ja sitä myöten tästä ajasta pois siirtyminen koskettavat oleellisesti kirjoituksen aihetta, niin lisään vielä nämä lohduttavat asiat tähän.

Suhteellisesta lyhyydestään huolimatta yksi asia tekee tästä maallisesta elämästämme erityisen tärkeän. Jumala on antanut tämän ajan meille sitä varten, että me tänä aikana ratkaisemme, missä me tulemme viettämään iankaikkisuuden.

Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Jokaiselle, joka vastaanottaa henkilökohtaisesti uskon Jeesuksen sovitustyöhön todeksi omalle kohdalle ja elää uskon mukaisesti, on luvattu iankaikkinen elämä Jumalan luona Taivaassa. Siellä on myös iloinen jälleennäkeminen uskossa pois nukkuneitten läheisten kanssa.

Risto Nikkanen

Kokkola