Eilan Pläjäykset -blogissa fiktioromaani Shakespearesta – Maggie O’Farrellin Hamnet vetoaa etenkin kauniilla kielellään

Kirjat. Maggie O’Farrell: Hamnet. Suomentanut Arja Kantele. S&S. 382 s.

William Shakespeare oli syntynyt Stratfordissa, jossa hänen isänsä toimi hansikaskauppiaana. Hän meni naimisiin Anne-nimisen itseään vanhemman naisen kanssa. Heille syntyi kolme lasta, Susanna sekä kaksoset Hamnet ja Judith. Hamnet kuoli 1596 ollessaan 11-vuotias. Shakespeare asui myös Lontoossa, jossa hän toimi menestyneen teatteriseurueen johtajana. Paljon muuta ei hänestä tiedetäkään.

Kirjailija Maggie O’Farrell on täyttänyt aukkopaikat ja kirjoittanut mielikuvitusrikkaan romaanin nimeltään Hamnet. O’Farrell on muuttanut hieman nimiä. Shakespearen vaimosta tuli Agnes ja kirjailija-isä oli yksinkertaisesti vain kirjailija. Stratford oli pieni surkea kylä 1500- luvun Englannissa. Romaanin Hamnet kuoli koleraan, joka todellisuudessakin raivosi tuolloin paikkakunnalla.

Lukijalle Shakespearen elämä näyttäytyy kokonaisena, olkoon se sitten vaikka hataran faktan pohjalta luotu fiktiivinen tarina. Lukijana voin hyvin elää totuudellisen epävarmuuden kanssa, enhän ole varma ovatko mielikuvani lapsuudestani nekään totta vai olenko luonut tarinani muiden kertomusten pohjalta.

Romaanin kirjailija oli erilainen lapsi ja nuori. Innostunut kirjoista, kiinnostumaton tavallisista töistä, isänsä kurittama. Kirjailijan isä kuvitteli olevansa ovela, kun suostui poikansa avioliittoon vaimon varakkuuden takia. Tämä oli tosin outo, suonissa virtasi villi veri.

Anoppilan arvojärjestyksessä miniä oli oppipoikien ja kanojen välissä. Agnes ei tullut toimeen anoppinsa kanssa, mutta: ”vastoinkäymisen sattuessa he tarttuvat toimeen kuin saman ihmisen käsipari.”

Kirjailija voi huonosti asuessaan perheineen vanhempiensa kanssa. Agnes vaikutti siihen, että tämä lähti Lontooseen tarkoituksenaan myydä isänsä tekemiä hansikkaita rikkaille ihmisille. Hän ryhtyi kuitenkin kirjoittamaan ja perusti teatteriseurueen. Menneistä ajoista kertovat tarinat olivat hänen turvapaikkansa. Historiasta ja huvinäytelmistä hän suoriutui, hän kykeni jatkamaan. Olla vain musteeseenkastettua sulkaa pitelevä käsi, ja katsella miten sen kärjestä purkautuu sanoja. Ja kun sana toisensa jälkeen kiertyy esiin, hän saattaa erkaantua itsestänsä ja löytää rauhan, jonka suomaa lumousta, virvoitusta, suojaa ja riemua ei mikään voita.

Kirjailija menestyi. Hän hankki hienon talon Stratfordista ja perheelle alkoi uusi elämä. Kirjoittamisen parissa kirjailija saattoi unohtaa oman itsensä ja murheensa. Sitten seurasi lasten sairastuminen ja vuonna 1602 syntyi näytelmä Hamlet.

Kirjan kieli on ihanaa, mielikuvitusrikasta. Maailmaa katsotaan eri henkilöiden silmin. Kerrotaan lomittain tapahtumahetkestä ja kirjailijan menneestä elämästä. Kuumetaudin tulo maahan kirppujen mukana laivan matkassa on kerrassaan mainio sivupolku. Asiat etenevät joskus piinallisen hitaasti yksityiskohtaisen kerronnan vuoksi. Halusin kiitää nopeammin, päästä pois ikävästä hetkestä ja nähdä, mitä tapahtuu. En olisi halunnut viipyä niin pitkään sairastavien lasten ja kuolevan Hamnetin vierellä. Toisaalta lapsen kuoleman kuvaus on järkyttävän kaunis.

Se on kuitenkin aivan erilainen kuin näytelmän Hamletin. Sekin oli minulla tuoreessa muistissa. Olenhan äskettäin katsonut Hamletin Kansallisteatterissa, ohjaajanaan Samuli Reunanen ja Hamletina Olavi Uusivirta. Romaani nostaa mielenkiintoisesti esiin sen, mistä jonkun näytelmän idea voi syntyä. Kirja antaa ymmärtää, että näytelmän kirjoittamisen kautta isä saa lohtua lapsen kuoleman tuottamaan murheeseen.

Pidin kirjasta tosi paljon, erityisesti sen kielestä. Joki kutoo vienoa usvaseittiään. Tuulenhenki kantaa virran haisuja, ruovikolle lemahtavat huurut leijuvat sisälle teatteriin.