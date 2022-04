Pääkirjoitus: Yhteiskunnan tilanne tukee kokoomuksen menestystä

Kokoomus tuulettaa suosion harjalla. Perjantaina julkaistun gallupin johtaja oli kokoomus 24,1 prosentin kannatuksella. Kasvua on edellisestä HS-mittauksesta peräti 1,6 prosenttiyksikköä.

Samaa suuntaa osoittavat muutkin mittaukset, joten kysymys ei ole mistään hetkellisestä hyppäyksestä. Pari viikkoa sitten julkaistussa Ylen mittauksessa tulos oli vielä parempi. Sen mukaan 26,1 prosenttia suomalaisista antaisi äänensä kokoomukselle. Tämä oli paras Ylen kyselyssä koskaan mitattu tulos.

Kokoomuksen suosiota siivittänee ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu. Perinteisenä puolueena kokoomus on turvallinen vaihtoehto. Nato-keskustelun koko ajan vilkastuessa kokoomuksessa tiedetään, että puolue on kannattanut Nato-jäsenyyttä jo runsaat viisitoista vuotta. Samaan aikaan keskusta ja SDP ovat muovanneet kantaansa hitaammin kuin kansalaiset. RKP on ennestään Nato-myönteinen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä linjasi maaliskuun lopussa, että Suomen jäsenyyttä voidaan edistää.

Myös eduskuntaryhmien välisessä paikkajaossa puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus kuuluu kokoomukselle. Valiokuntaan valittiin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Ilkka Kanervan menehdyttyä kiirastorstaina. Vaikutusvaltainen asema puolustusvaliokunnassa tuo näkyvyyttä oppositiopuolueelle erityisesti epävakaassa turvallisuustilanteessa.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, ei voittajasta olisi epäselvyyttä. Politiikassa vuosi on pitkä aika, vaikka kokoomuksen johto onkin merkittävä. Toisaalta Ukrainan sota ja kansainvälinen tilanne ovat tiivistäneet suomalaisia entisestään. Politiikka on yksituumaisempaa ja parhaassa tapauksessa yhteisiä asioita hoidetaan tavalla, joka saa äänestäjätkin pitämään politiikkaa järkevänä touhuna.

Hallitus on selviytynyt hyvin myös Ukrainan sodan herättämästä turvattomuudesta ja Nato-keskustelun edistämisestä. Kriisien aikaan kansalaiset luottavat johtoonsa ainakin demokratiassa. Luottamukseen on syytäkin.

Eduskuntavaalit alkavat olla tapetilla ympäri Suomen ja ehdokkaiden nimiä alkaa tipahdella. Myös istuvat kansanedustajat ilmoittautuvat tai kertovat harkitsevansa ehdokkuutta. Mielenkiintoista on nähdä, millainen ehdokaskauttaus Keskipohjanmaan vaikutusalueella seuraaviin vaaleihin löytyy. Politiikan luulisi juuri nyt olevan niin kiinnostavaa, että ehdokkaita kuvittelisi löytyvän.

