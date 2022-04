Pääkirjoitus: Turvallisuudesta ja Nato-perusteista on syytä keskustella, vaikka esimerkiksi RKP ratkaisi kantansa jo kuusi vuotta sitten

RKP:n puoluevaltuuston kokouksessa Nato-jäsenyyden käsittely ei ollut muodollisuus, vaikka puolue onkin linjannut myönteisen Nato-näkemyksensä jo vuosia sitten. Kokkolassa tänä viikonloppuna kokoontuva RKP pitää tärkeänä keskustelua turvallisuuspolitiikasta, vaikka Natoon menoa ei olekaan syytä epäröidä.

Laajaa keskustelua puoluejohtaja Anna-Maja Henriksson halusi jo tultuaan valituksi vuonna 2016. RKP:n puoluekokous vahvisti tuolloin puolueen vision, jossa Suomi olisi sotilasliitto Naton jäsen vuonna 2025. Silloin tuskin kovin moni Suomessa uskoi tosissaan, että maan Nato-jäsenyys toteutuisi paljon tuota ajankohtaa aikaisemmin.

Suomen ja Euroopan turvallisuustilanne on hyvin erilainen nyt kuin kuusi vuotta sitten. Valtavan nopeasti on tajuttu, että Venäjä Suomen naapurina on tekijä, joka on otettava vakavasti huomioon mieluummin sillä näkökulmalla, mikä on pahinta mitä voi tapahtua. RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Eva Biaudet on yksi heistä, jotka näkevät tämän kevään tapahtumien valossa Nato-jäsenyyden eri tavalla kuin aikaisemmin.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus puoltaa Suomen Nato-jäsenyyden hakemista. Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa Naton jäsenyys vahvistaa Suomen turvallisuutta tulevaisuudessa, puoluehallitus katsoi lauantaina. Puoluehallitus antoi kristillisdemokraattien kansanedustajille tukensa Suomen turvallisuuden kannalta tarvittavien ratkaisujen tekemiseen. Se tarkoittaa luonnollisesti lupaa hakea Naton jäseneksi. Luotolainen kansanedustaja Peter Östman on jo aiemmin ilmoittautunut Nato-junaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puolue kerrallaan on kokoontunut ja ottanut kantaa Nato-kysymykseen. Myös Vihreiden puoluevaltuuskunta antoi lauantaina puolueen eduskunta- ja ministeriryhmälle vapaat kädet tukea Suomen Nato-jäsenyyttä. Vihreille ratkaisu ei ole ollut helppo, mutta aika ja tilanne on tehnyt tehtävänsä. Vihreiden entinen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Ville Niinistö tiivisti asian sanomalla, ettei Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus enää ole vakautta lisäävä tekijä Itämeren alueella.

Keskustelua turvallisuuspolitiikasta on syytä käydä. Kansalaisetkin näyttävät kiinnostuneen politiikasta vaikkapa sillä perusteella, miten vilkasta keskustelu oli Kokkolan keskustassa järjestetyssä RKP:n kansalaistapaamisessa lauantaina.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.