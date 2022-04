This was supposed to be a webinar, but it turned out to be a show. And for those of you who don't speak Finnish: Don't worry, just click the broadcast link below and it's going to be all English!

Kokkolan kaduilta ja studiosta Yhdysvaltoihin ja takaisin Suomeen kuvallisesti loikkivassa verkkolähetyksessä kuullaan Suomesta ja tässä tapauksessa etenkin Keski-Pohjanmaalta maailmalle suuntautuneen siirtolaisuuden asiantuntijoita.

Alan akateemista huippuosaamista edustavat tohtorit Jouni Korkiasaari ja Outi Järvi, Pekka Rauhala taas on heittäytynyt aiheeseen siviliuransa jälkeen. Kolmikko kertoo muun muassa, mikä siirtolaisuudessa eniten kiehtoo ja miten tavalliset kansalaiset voivat auttaa tällaisen historian tallentamisessa. Katso ohjelma:

Englanninkielisen ja suomeksi tekstitetyn ohjelman juontaa Keskipohjanmaan toimittaja Kristian Sundqvist ja kuvaajana sekä leikkaajana toimi Timo Varila. Kolmen vartin mittainen ohjelma on osa Keskipohjanmaa-lehdessä viike syksynä käynnistynyttä Merten taa -kokonaisuutta ja linkittyy myös keskipohjalaiseen siirtolaisuusprojektiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaan aiemmat siirtolaisuusaiheiset verkkolähetykset:

Verkkolähetyksessä pohditaan millaista on keskipohjalainen siirtolaisuus ja millaiset ovat siirtolaisuuden vaikutukset nykypäivään

Keskipohjanmaa sänder ett svenskspråkigt program om emigrationen till Sverige – Katso tästä verkkolähetys Ruotsin siirtolaisista ruotsiksi