Antti Savelan kolumni: Suomalaistähti kutsuttiin MM-kotikisoihin, vaikka hän osallistui Venäjän raharikkaan eliitin rahoittamiin pudotuspeleihin Venäjällä

Vanhan kuluneen sanonnan mukaan mooses on mooses ja bisnes on bisnes. Tämä tulee eittämättä mieleen, kun Suomen kiekkojoukkueen general manager Jere Lehtinen toivotti lämpimästi tervetulleeksi Venäjällä KHL-liigan pudotuspeleissä Pietarin SKA:n paidassa puolustajana pelanneen Mikko Lehtonen. Hän siis osallistuu Leijonien MM-leiriryhmään ja myös pelannee kotikisoissa.

Venäjän liike-eliitin rahoittamissa pudotuspeleissä pelasi myös Leo Komarov, joka olisi varmanakin otettu joukkueeseen yhtä lämpimästi, jos hän olisi sinne vammoiltaan päässyt. Suomen maajoukkue tiedotti, että sillä on tiedossaan faktat Lehtosesta.

Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu pois Suomen MM-kisoista. Syynä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, jossa on syyllistytty monenlaisiin ihmisoikeusrikoksiin. Tässä mielessä kansainvälinen jääkiekkoliitto toimi aivan oikein. Jokeritkin poistui KHL:stä. Toisaalta Jokerit liittyi KHL:ään syksyllä 2014 Venäjän miehitettyä Krimin saman vuoden keväällä.

Korostan tässä yhteydessä, että en tiedä yksityiskohtia Lehtosen sopimuspaperista, ja voi hyvinkin olla, että hänen sopimuksensa on sellainen, että ei ole ollut kohtuullista vaatia häntä sopimusta rikkomaan. Moni suomalaispelaaja pakkasi kuitenkin kamppeensa ja tuli Venäjältä kotiin, kun toiminta maassa muuttui täysin moraalittomaksi. Vastuu Lehtosen valinnasta on kiekkojoukkueella. Lehtinen ja Jalonen olisivat voineet avata sanaisen arkkunsa ja kertoa, miksi käyttävät Lehtosta huolimatta siitä, että tämä on ollut keväällä osallisena venäläisen liike-elämän yhdessä koho-kohdassa – juhlimassa KHL:n pudotuspelejä.

Jalonenhan oli Pekingin kisoissa huolissaan Marko Anttilan ihmisoikeuksista tämän jouduttua eristyksiin korona-altistuksen vuoksi. Jalonen on hyvä valmentaja, mutta psykologinen tilannetaju ei taida olla hänen juttunsa. Niin olympiavoittaja kun onkin.

Urheilumaailmalle ihmisoikeudet eivät näytä muutenkaan olevan erityisen tärkeitä. Siitä kertovat karua kieltään arvokisojen paikkakunnat. Jalkapallon MM-kisat pidettiin viime vuonna Venäjällä, olympiakisat talvella Kiinassa ja tulevat jalkapallon MM-kisat Qatarissa, jossa kisojen rakennushankkeissa on lehtitietojen mukaan kuollut valtavasti ihmisiä.