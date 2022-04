Kalajoen kaupunki on pannut vireille maakuntakaavan päivityksen, joka mahdollistaisi tuulivoimaloiden rakentamisen Himangan eteläosaan. Kaavasta päättävien tehtävä on helppo, sillä Pohjan Voima on laatinut alustavan suunnitelman Kannuksen rajalle sijoittuvasta voimala-alueesta ja tehnyt vuokrasopimuksia maanomistajien kanssa. Toteutuessaan hanke edustaisi kuntapolitiikkaa, missä verotulot tulisivat Kalajoelle ja tiestön ja siirtolinjojen rakentaminen jäisi Kannukseen.

Tärkein osa hankkeessa on Linnanharju. Yritys ei ole ensimmäinen paikasta kiinnostunut taho.

Korkeimmalla kohdalla Hiidenlinnan kivikolla on Oulun yliopiston kartoituksen mukaan lukuisia muinaismuistojäännöksiä kivikauden lopulta: asutuksen pohjia ja jätinkirkko.

Linnanharju on parin neliökilometrin suuruinen vielä hyödyntämätön pohjavesialue. Pintaan vesi tulee rinteillä olevissa kuopissa. Alueella ollut järvi on jääkauden jälkeen soistunut rannoiltaan. Jäljellä on noin hehtaarin kokoinen lähteistä vetensä saava Hiidenlampi. Vettä siinä on useita metrejä ja sedimentin alla hiekkapohja. Lammessa ei ole laskuojaa ja liiat vedet purkautuvat harjun läpi Luttionnevalle. Rinteessä olevan vedenjuoksun alueelle on syntynyt ympäristöstä poikkeava lehto harvinaisine kasveineen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Hankealueella on vanhasta metsästyskulttuurista muistuttavat Linnan, Aittakankaan ja Toristuksen pirtit. Uutta edustaa Hiidenlammen rannalle rakennettu metsähuvila. Vanhojen pirttien rauhaa siinäkin ilmeisesti haetaan, sillä yksityisalueella on tallentava kameravalvonta.

Linnanharju on metsästysseuran rakentaman Pirttijärven eräpolun lähtöpaikka ja yhdeksän luontoa esittelevää rastia on hankealueella. Eräpolkuun tutustuvat ihmiset ovat varmaan hakeutuneet luontoon muun syyn kuin tuulimyllyjen näkemisen takia.

Hankealue on merkittävä hirvilaidun ja Pirttikankaan tienvarressa olevat pellot sydänmaan tärkein teerien soidinpaikka. Huomattavia nähtävyyksiä ja retkikohteita ovat Toristuksen vesiputous ja Isonriutan luolat.

Hankkeessa alueen historia ja luontoarvot on jätetty huomioimatta ja ainut rakentamista puoltava asia on raha.

Mauno Mäki-Petäjä

kirjailija,

Kannus