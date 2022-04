Pentin elämää hallitsi pitkään alkoholi. Sitten hän pisti korkin kiinni, koukkasi Libyan kautta kiinteistöalalle ja hallinnoi nyt parin sadan vuokralaisen tiloja Kokkolassa.

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pitkän linjan yrittäjä sai Suomen Yrittäjien timanttisen yrittäjäristin.

Aniaksen Pentti on tuttu melko monelle kokkolalaiselle. Nykyisin hän hallinnoi ja vuokraa omistamaansa 11 000 neliön kiinteistömassaa Gigantin takana. Vuokralaisia on peräti pari sataa. Sitä ennen on tapahtunut kaikenlaista sähkömiehelle, joka nuorena lähti töihin Uudenkaupungin autotehtaalle.

– Minulla oli sama alkoholiongelma kuin isäukolla, vaikka viina ei sopinut minulle yhtään. Humalassa kerroin ihmisille mielelläni, mitä ajattelen heistä – enkä yleensä ajatellut kenestäkään mitään hyvää, muistelee Anias.

Reipas ryyppääminen poltti siltoja ja johti avioeroon.

– Palasin vanhempieni niskoille Kokkolaan.

Työtä oli siellä täällä, mutta mistään ei tahtonut tulla mitään. Juominen paheni, kunnes eräänä päivänä Pentti löysi kotoaan alkoholismiin liittyvää kirjallisuutta. Isä oli vuosien jälkeen raitistunut. Eräänä päivänä Penttikin käveli vertaistukiryhmän istuntoon.

– Silloin olin jo täysin kyllästynyt hölmöyteeni. Ensimmäisestä kokouksesta on nyt 42 vuotta aikaa, paljastaa Pentti.

Puolen vuoden raittiuden jälkeen Pentti uskaltautui ottamaan työpestin Libyasta, jossa suomalaiset rakensivat korkeakouluja. Viina oli jäänyt, työ maistui ja rahaakin kertyi ulkomaan vuosista. Samalla reissulla Pentti oppi kiinteistönhuollon perusteet. 1980-luvun alussa hän palasi Kokkolaan ja perusti oman kiinteistöhuoltoyhtiön.

– Parhaimmillaan töissä oli kolmisenkymmentä huoltomiestä ja kymmenkunta siivoojaa, muistelee Anias.

Kun työt olivat aamupainotteisia, Pentti hankki omistukseensa myös vanhoja kiinteistöjä, joita porukka siirtyi kunnostamaan iltapäiviksi. Niistä tuli vuokrakohteita, kuten sittemmin myös tyhjilleen jääneestä SOK:n kiinteistöstä. Sinne Aniaksen firma palkattiin alun perin pitämään huolta paikoista, kun Neuvostoliiton romahdus sulki paikallisia vaatetehtaita.

– Tein kiinteistöstä ostotarjouksen ja se siirtyi minulle. Olen nauranut tutuille, että ostin kiinteistön, koska tarvitsin asunnon. Oikeasti tein sinne uudelle perheelleni asunnon, joka oli riittävän suuri molempien lapsille ja yhteiselle lapsellemme, kertoo Anias.

Pentti Anias on jo virallisesti eläkkeellä, mutta ei hän hommia malta lopettaa. Suuri suru iski muutama vuosi sitten, kun kolmekymmentä vuotta rinnalla kulkenut Pirkko-vaimo menehtyi.

– Se oli kova paikka. En muista, että olisimme edes riidelleet koskaan, miettii Anias.

Nyt rinnalla on uusi naisystävä ja elämä näyttää taas valoisampaa puoltaan.

– Elämässä ei kaduta oikeastaan mikään – paitsi ne pahimmat juopotteluvuodet.

Pääsiäisen alla Pentti sai vastaanottaa Suomen Yrittäjien timanttisen yrittäjäristin.

– Pikkuhiljaa voisin alkaa luopua yrittämisestä, mutta toisaalta... Työn tekeminen pitää virkeänä, vakuuttaa Anias.