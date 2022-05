Pakko-oireinen häiriö oli vuosia Karita Heiskasen salaisuus – Ompelijaksi valmistuva kokkolalainen sai kokemuksistaan inspiraatiota lasten tunnetaito-vaatemallistoon – "En olisi ikinä uskonut, että olisin nyt elämässäni tässä pisteessä"



Next

On vaikea kuvitella onnellisempaa ammattiin valmistuvaa kuin kokkolalainen Karita Heiskanen, joka on juuri suorittamassa loppuun tekstiili- ja muotialan perustutkintoaan Jedun Kalajoen toimipaikassa. 26-vuotias opiskelija suorastaan säteilee, sillä hän on löytänyt oman alansa.