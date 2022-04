Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ukrainan hätä lisää suomalaisten veteraanien arvostusta entisestään

Keskiviikkona 27.4. vietetään taas kansallista veteraanipäivää. Juhlapäivä järjestetään Suomen sotaveteraanien kunniaksi ja muistoksi sodan päättymisestä ja rauhan alkamisesta. Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen pääjuhla järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa. Järjestelyistä vastaa Lappeenrannan kaupunki yhdessä Maasotakoulun, Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun, Lappeenrannan tanssiopiston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

Valtioneuvoston tervehdyksen valtakunnalliseen tilaisuuteen tuo pääministeri Sanna Marin ja Puolustusvoimien tervehdyksen Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen.

Sotaveteraanien oman internet-sivuston mukaan talvi- ja jatkosotaan osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Sivuston mukaan vuoden 2021 alussa sotiemme veteraaneja oli joukossamme vielä liki 6 000. Enemmistö heistä on naisia. Keski-ikä veteraaneilla on jo lähes 95 vuotta.

Veteraanien rivit ovat harventuneet mutta arvostus on pysynyt. Veteraaneja pidetään nykyään kunniakansalaisina, vaikka rintamalisä ei suuren suuri ole. Venäjän hyökättyä Ukrainaan henkensä uhalla maata puolustaneiden ihmisten muistelu on noussut uudelleen esiin. Sotatarinoita Ukrainasta seuraavat voivat vain kuvitella, kuinka paha asia sota on ja millaisia uhrauksia maata puolustaneet ihmiset joutuvat tekemään.

Isänmaa ja sen puolustaminen ei ole poissa muodista vieläkään. Maanpuolustus on kokenut Venäjän hyökkäyssodan vuoksi renesanssin myös Suomessa. Suomalaiseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen virtaa tukea ja aktiiveja, ja veteraanien arvostus on entisestäänkin lisääntynyt.

Tuhannen kilometrin päässä Ukrainassa käytävä verinen näytelmä on viimeistään nyt osoittanut, kuinka brutaali ja julma sota voi olla. Suomalainen sotilaskaan ei talvi- ja jatkosodassa puolustanut vain maata ja teollisuutta vaan myös koteja ja haavoittavassa asemassa olevia ihmisiä. Ukrainassa vieraan vallan joukot ovat päässeet kaikella tuhollaan asutuskeskuksiin ja kyliin ja tuovat mieliin toisen maailmansodan hirveyden Saksan rynnätessä raakalaismaisesti Puolaan, Venäjälle ja Ukrainaan. Suomalainen sotilas pysäytti vihollisen rajalla tai ainakin rajan lähistölle ja karjalaisväestö voitiin evakuoida turvaan. Tämän vuoksi Suomi saattoi säästyä jopa vieläkin pahemmalta, mitä voi tapahtua, jos vieraan vallan joukot pääsevät riehumaan siviilikohteissa.

