Maskisuositus päättyy Pohjois-Pohjanmaalla – Epidemiatilanne pysynyt tasaisena

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaisessa kokouksessaan, että yleisestä maskisuosituksesta luovutaan Pohjois-Pohjanmaalla THL:n päivitetyn suosituksen mukaisesti. Maskien käyttöä suositellaan kuitenkin edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin mentäessä tai jos joudutaan liikkumaan kodin ulkopuolella hengitystieoireisena tai tiedossa olevan altistuksen jälkeen. Maskia voi käyttää myös oman harkinnan mukaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektiontorjuntayksikkö suosittelee, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä maskia käytetään edelleen sellaisissa tilanteissa, kun ollaan lähikontaktissa asiakkaisiin ja potilaisiin.

Pohjois-Pohjanmaan koronaepidemiatilanne on säilynyt huhtikuun loppupuolella tasaisena. Vaikka tautia on edelleen liikkeellä paljon, sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrät ovat lähteneet laskuun. Oulun yliopistollisessa sairaalassa koronapotilaita on tällä hetkellä 10–15 päivittäin. Tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on pysynyt matalana.