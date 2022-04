Lukijan mielipide: Putinin vapaa tahto

Risto Nikkanen, Keskipohjanmaa-lehden mielipidesivustolla (24.4.2022) antaa ymmärtää, että Jumala on viisaudessaan pitänyt ukrainalaisten pellot, niin pehmeinä, että venäläiset panssarivaunut eivät voineet edetä niillä. Unohtiko Jumala tiet ja kaupunkien kadut?

Nikkasen mielestä on myös niin, että Jumalalla ei ole osuutta Putinin, Stalinin, eikä Hitlerin toimiin. David Hume kirjoittaa näin: Onko Jumala halukas estämään pahan, mutta ei kykenevä? Tällöin hän on kykenemätön. Onko hän kykenevä, mutta ei halukas? Sitten hän on pahantahtoinen. Onko hän sekä kykenevä että tahtova? Mistä paha sitten johtuu?

Nikkaselle tämä ei ole ongelma, hän pyörähtää ihmisen vapaan tahdon taakse, eikä kuule vaikka kysyttäisiin kuinka monta kertaa tahansa: jos Jumala on kaikkivoipainen, niin ei kai hän vain katselisi tätä Putinin vapaata tahtoa, jonka seurauksena pienet lapset itkevät katkeraa, sydäntä särkevää itkua, isänsä ja äitinsä kuolleitten ruumiiden äärellä.

Markku Laitinen