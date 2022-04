Ollako vai eikö, siinä pulma. Hamletin sanat Shakespearen näytelmässä kuvaavat hyvin monen kantaa Natoon.

Yhtenä päivänä tuntuu siltä, että pitäisi liittyä. Toisena päivän taas, että se ei olisi viisasta! Oma kantani on tähän asti ollut, että ei pitäisi kuulua. Miksi korjata jos ei ole rikki! Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että jokin on oikeasti rikki maailmassa!

Ehkä mikään ei enää koskaan tule olemaan, niin kuin oli eilen, ja niin kuin olemme tottuneet asioiden olevan. Omalta osaltani alan olemaan vakuuttunut, että liitto on ainoa järkevä ratkaisu tässä maailman tilanteessa.

Eikä välttämättä enää tule toista samanlaista mahdollisuutta. Vaikka tosiasia tietenkin on, että sotilasliitto, ja syy liittoon ei voi koskaan olla hyvä asia. Ikään kuin pitäisi valita ruton ja koleran välillä.

Kun vihdoin hyväksyy ajatuksen liitosta niin välittömästi tulee ajatuksia omasta takaa ja ulkoa. Josko kelpaamme?

Hyväksyvätkö meidät? Mitä jos meidät jätetään kaikesta yrityksestä kylmästi oman onnemme nojaan?

Mediasta saa lukea ja kuulla, että saattaa olla muutama Nato-jäsenmaa joka ei välttämättä hyväksyisi Suomen anomusta.

Sehän olisi kaikesta pahin nöyryytys tulla torjutuksi tässä tilanteessa. Puhutaan myös siitä, että prosessi olisi pitkä ja että

kuluisi kallista aikaa ennen kuin olisimme jäsen ja, että tämä välivaihe voisi olla kohtalokas.

Prosessin ei tarvitsisi olla pitkä. Innostuin lukemaan Nord Atlantic Treaty Organization'n sivuilta liittoutuman sopimustekstin.

Siinä sanotaan selvästi 11. artiklassa, että riittää kun enemmistö mukaan lukien Belgia, Kanada, Ranska, Luxemburg, Alankomaat, Iso-Britannia ja USA hyväksyvät. Silloin sopimus on voimassa! Loppujen valtioiden kanssa sopimus astuu voimaan sitä mukaan, kun ne sen vahvistavat. Tämä oli ainakin minulle, mikäli tulkitsin tekstin oikein, ratkaisevaa!

"The Treaty shall enter into force between the States which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the signatories, including the ratifications of Belgium, Canada, France, Luxembourg, the Netherlands, the United Kingdom and the United States, have been deposited and shall come into effect with respect to other States on the date of the deposit of their ratifications."

Jan Björklund