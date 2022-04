Kino-Keskipohjanmaan tarjoaa vlogin täydeltä muinaisfantasiaa – Hannu Björkbackan elokuva-arviossa verinen viikingisaaga The Northman

Verkon ja näköislehden videoblogi Kino-Keskipohjanmaa tarjoaa lisää kuvia ja juttua Robert Eggersin viikinkilegendasta The Northman. Vlogissa harmitellaan, ettei pohjoismaisia näyttelijöitä tulvivassa esittäjäkaartissa näy suomalaisnimiä. Onhan Suomessa viikinkiajan hautalöydöissä havaittu jopa enemmän aseita kuin Skandinaviassa keskimäärin. Mekin haluamme olla viikinkejä! Vai haluammeko sittenkään?

Norjalaisnäyttelijä Kristofer Hivju (The Game of Thrones, The Witcher, Beck) on todennut, ettei uhossa ole järkeä: ”Me norjalaiset emme ole yhtä ylpeitä viikinkiperinnöstämme kuin naapurit. Islannissa kohkataan “Me olemme ne todelliset viikingit!” Täällä Norjassa jossain vaiheessa menetimme halun puhua aiheesta. Siitä tuli epäkorrektia. Emme halunneet samaistua ’noihin barbaareihin’.” (Filmlore 28.12.2021)

The Northman. Ohjaus Robert Eggers. Käsikirjoitus Eggers ja Sjón. Kuvaus Jarin Blaschke. Pääosissa Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Björk, Oscar Novak. 137 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★ ★ ★

Konnan roolit ovat usein muistettavampia kuin hyvisten. Sodasta saa väkevämpää draamaa kuin rauhasta. Mikähän huonoissa ihmisissä ja maailman pahuudessa meitä niin loputtomasti kiinnostaa? Nämä roolit ja elokuvat paljastavat pimeän puolemme. Sotaisa valloitustarina The Northman ei tunnukaan enää puhtaalta muinaisfantasialta, kun sota riehuu melkein naapurissa.

Synkkien satujen erikoismies Robert Eggers kertaa nyt skandinaavista myyttiä kuninkaanpoika Amlethista – sitä samaa, johon Shakespeare perusti kaikkien tunteman näytelmänsä. Ei epäilystäkään, etteikö tämän hurmeen täyttämän petos- ja kostotarinan opetus olisi se, millainen loppu ahneella on, ja että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Silti visionääriksi kutsuttu ohjaaja on selvästi innoissaan luomistaan lopun ajan näyistä, ravan ja veren peittämistä, liekkien valossa kiiltävistä lihaksikkaista miesvartaloista sekä viikinkiajan asearsenaalista. Katsojankin on oltava tarkkana, jottei antaisi väkivallan lumolle pikkusormen asemasta koko kättään.

Antisankari Amleth (Alexander Skarsgård) ei toppuuttele, vaan kosto kuningasperheen kohtalosta ja valtakunnan menettämisestä valtaa mielen. Pakomatkalla kohdatut julmuudet puuduttavat omantunnon. Nuoren Amlethin (Oscar Novak) parkkiintuminen pelkäksi aikuiseksi tappokoneeksi särkee sydäntä. Ohjaaja onnistuu riipivissä rinnastuksissaan.

Naisilla on yllättävänkin vahva panos miehisen uhon eepoksessa. Nicole Kidman tekee viime vuosien antoisimman roolinsa kuningattarena, jonka lojaalius niin puolisoitaan kuin lapsiaan kohtaan on koetuksella. Anya Taylor-Joy tarjoaa vankiorjana Amlethille lohdutuksen sylin, mutta hahmo on neuvokas omastakin takaa. Islantilaislaulaja Björk näkyy filmissä hetken, mutta hänen näkijävelhonsa jättää muistijäljen. Pääosan lisäksi näyttelijäkaartissa vilisee pohjoismaisia kasvoja, kuten Ingvar Sigurdsson, Gustav Lindh ja pääpahiksena Claes Bang. Käsikirjoituksen ohjaaja on tehnyt yhdessä islantilaisen Sjónin (Dancer in the Dark) kanssa.

The Northman herättää alkukantaisen ja taikauskoisen viikinkiajan henkiin elokuvallisilla sävyillä, jotka tuovat mieleen John Boormanin Excalibur-legendan (1981) Arthurista ja pyöreän pöydän ritareista. Amerikkalaisnimistä isoimmat roolit ovat Ethan Hawken vanhalla kuninkaalla ja Willem Dafoella hänen narrinaan. Sekään hahmo ei tuo kepeyttä eikä huumoria hyvässä ja pahassa raskaasti vyöryvään filmiin.

The Northman ei ole Robert Eggersin paras ohjaus. Sen vika on tosikkous, joka hellittää vain hetkeksi Amleth-juniorin ja kuningasisän luolamiehuuskokeessa. Ehkä viikinkiajoilla ei ollut paljon nauramista? Upea visuaalisuus todistaa The Witchin (2015) ja Lighthousen (2019) tekijän kyvyistä. Kuvaajakin on sama: Jarin Blaschke.