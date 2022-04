Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Vappuaterian pelastaja – Kuohuviini sopii myös sekalaiselle vapun ruokatarjonnalle



Next

Viiniarvio Bestheim Crémant d'Alsace Brut Premium, Ranska, 13,99 € Vappu on jännä juhla, iloa ja kevättä ilmassa niin paljon, että ihan sama millaista ruokaa on tarjolla kunhan juoma on hyvää ja sitä riittää. Vappuun ei ole liitetty mitään kulinaristisia kohokohtia, jos nakkeja ja perunasalaattia ei lasketa.