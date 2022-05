TV-viikon valinta: Friday Night Lights ei ole urheiluelokuvan klassikko, mutta tositarina hoitaa pallon komeasti maaliin

★★★★

Friday Night Lights.

Ohjaus Peter Berg, 2004

Yle TV2 su 1.5. klo 21.00/Areena

Huomasin kesällä kentän laidalla, ettei amerikkalaisen jalkapallon sääntötuntemus ole edellytys, että voi nauttia lajista – tai elokuvasta Friday Night Lights. Odessan pikkukaupungin lukion joukkueen Permian Panthersin kamppailu Texasin mestaruudesta 1988 päätyi myöhemmin fiktiivisemmäksi tv-sarjaksi. Molemmat perustuvat Buzz Bissingerin tietoteokseen vuodelta 1990. Ohjaaja-käsikirjoittaja ja sarjan luoja Peter Berg on kirjailijan pikkuserkku, yhä aktiivinen tuottaja ja näyttelijä.

En spoilaa, mutta Friday Night Lights on harvinainen urheiluaiheinen filmi. Kuten Hymyilevässä miehessäkin, tappiossa näkyy voiton siemen. Haaveet kaatuu on realistinen laulu nuorille sankareille. Voitot omassa joukkueessa ovat väliaikaisia. Ennemmin tai myöhemmin valot pelikenttien laidoilla sammuvat useimmille.

Permianin mustalle tähtipelaaja Boobielle (Derek Luke) ratkaisupeli mahdollistaisi sosiaalisen nousun. Mikelle (Lucas Black) voitto avaisi tien yliopistoon yksinhuoltaja-alkoholistiäidin luota. Friday Night Lights oli 19-vuotiaan Garrett Hedlundin uran avaus: Donilla on paineita urheilussa ansioituneesta, mutta elämässä katkeroituneesta, väkivaltaisesta ja viinaan menevästä isästä.

Nuorten tulokkaiden näyttämishalua vastassa on päävalmentaja Gary Gainesia esittävän mestarin, Billy Bob Thorntonin kokemus. Vaikka valkun ilmeistä kokoaisi paremman seinäkalenterin kuin Sami Hedbergin naamasta koskaan, Thornton valmentaa ja vaikuttaa pidättyväisyydellään. Gaines tajuaa tilanteesta aina enemmän kuin paljastaa. Ohjaaja Bergin tavoin, coachilla on silmät selässäkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Amerikkalaiselta paatokselta ei vältytä. Peter Bergin vilkkaasti liikkuva ja kepeästi leikkaava filmi kuitenkin väistää enimmän sentimentaalisuuden. Kun ennen ratkaisupelin alkua rukoillaan käsi kädessä isämeitää, avausheitto tehdään maallisemmin: The Stoogesin I Wanna Be Your Dogin tahdissa.