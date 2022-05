TV-viikon valinta: Tosipohjamysteeri näyttää taas voimansa

★★★★

The Staircase.

Ohjaus Antonio Campos, Leigh Janiak, 2022

HBO Max pe 6.5.

Rikosdramatisoinneista ja tosidokumenttisarjoista alkaa olla runsaudenpula. Kärsimyksillä mässäillään. Tehdään kohuviidettä, joka vetoaa yleisön alhaisimpiin vaistoihin. Ajoittain tosipohjainen draama silti näyttää voimansa ja tuntuu jopa merkitykselliseltä erikoislaatunsa vuoksi. HBO:n The Staircasesta mallia, miten lajityypin rimaa nostetaan! Avaimia ovat tieto, että suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kotona, sekä teemalaulu, 1940-luvun hitti You Always Hurt the One You Love. Oliko bisnesnaisen (Toni Collette) ja kirjailijan (Colin Firth) kotona tapahtunut portaissa putoaminen vahinko? Putosiko hän vai työnnettiinkö hänet?

Nimet soittavat kelloja. Karismaattiset Toni Collette ja Colin Firth eivät lähde tusinajuttuihin. Avioliiton jännitteet käyvät selville rivien välistä sanattomalla kehonkielellä. Miehellä on salaisuuksia. Mikä on Juliette Binochen rooli? Entä pöllön? Alkuvaiheet vuodelta 2001 syöksyvät tapahtumiin dokumentaarisella käsivaralla. Nykypäivä kuvataan jäntevänä draamana. Intensiteetti ei herkene.