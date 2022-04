Lopulta odotusten mukaisesti päättyi kotimainen liigakausi, kun Tapparan mestaruusjuhlat käynnistyivät viimeisen finaalipelin jälkeen. Tapparan kärsivällisen tyly pelaaminen puudutti pudotuspeleissä vastustajat yksi toisensa perään. Lukko, KooKoo ja TPS yrittivät vuorollaan parhaansa, mutta pientä horjuttelua kummempaa ne eivät saaneet aikaan. Tiukkoja maalin pelejä väännettiin varsinkin finaaleissa, mutta ratkaisupeleissä maalin tappiolta on pitkä matka voittoon.

Tapparan ja TPS:n finaalisarjasta muodostui vähämaalinen. Se(kään) ei lopulta ollut yllätys. Erinomaisessa vireessä olleet maalivahdit, tiukka keskustan puolustus ja liigatasolle poikkeuksellisen kova kamppailupelaaminen leimasivat finaaleja. Maalipaikoille päästäkseen piti yleensä kamppailla täysillä, eikä sen jälkeen hyökkääjän kädet olleet enää herkimmässä maalintekomoodissa.

Tiellä mestariksi Tappara teki pelin voittavat asiat muita paremmin. Toki Tapparan tietä tasoitti puolivälierissä se, että Lukko tuli vastaan runkosarjan lopun otteluruuhkan uuvuttamana. Välierissä taas vastaan asettui helpoin vaihtoehto: Kaikki kunnia KooKoolle, mutta materiaaliltaan KooKoo oli luokkaa muita välieräjoukkueita kevyempi. Pleijareissa kiekkokin pomppi parissa ratkaisupaikassa Tapparalle ja toi ilmaisia maaleja niin välierissä kuin loppuottelusarjan toisen pelin jatkoajalla.

Mutta niinhän se menee, että pleijareissakin yksittäinen peli voi olla epäoikeudenmukainen, mutta paras seitsemästä -ottelusarja ei ole. Ei siis epäilystäkään, paras voitti.

Kun katsoo Tapparan rosteria, mestaruus on odotettu lopputulos. Materiaalissa on laajuutta ja tasoa siinä määrin, että kirvesrintojen kolmos- ja neloskenttien pelaajat menisivät muissa seuroissa tulosyksikköön. Siihen päälle vielä pelitapa, joka voi marraskuun tiistai-illassa puuduttaa omia kannattajiakin, mutta on kuin luotu kevään finaalikamppailuihin.

Tänäkin keväänä mestaruutta juhli myös Ylivieskan Jääkarhujen kasvatti. KalPan kautta Tapparaan tullut puolustaja Mikael Seppälä pelasi erinomaiset pudotuspelit. Hoiti jämäkästi oman ruutunsa ja löysi myös tehoja kiitettävästi. Finaaleissa Seppälä piti pelistä TPS:n tehomies Markus Nurmen kurissa. Itse asiassa YJK-kasvatti olisi TPS:n voittaessakin juhlinut mestaruutta. Viime vuonna Lukossa kultaa voittanut Jonne Tammela tosin joutui jättämään finaalit väliin loukkaannuttuaan välieräsarjassa.

Liigan pudotuspelikevät toi myös yleisön toden teolla katsomoihin. Iso syy ennätyksellisiin katsojalukuihin löytyy Tampereen uudesta areenasta ja molempien tamperelaisjoukkueiden menestyksestä, mutta muillakin paikkakunnilla kiekkoyleisö heräili. Kun KHL:n kutistuminen venäläisten sarjaksi nostanee ensi kaudella myös liigakiekon urheilullista tasoa, se nostaa toiveikkuutta muuallakin Suomessa.