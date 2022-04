Kokkolassa on huoltamo, josta tulee vappuna yksi Suomen kovimmista munkkitehtaista – Parhaimmillaan päivässä on myyty lähes 10 000 munkkia: "Munkkien tekemisessä ratkaisevin vaihe on kohottaminen", sanoo vuoropäällikkö Petteri Kaustinen



Vitsarin Shellin vuoropäällikkö Petteri Kaustinen. Mies on rakastanut munkin makua lapsuudestaan saakka. Markku Jokela

Petteri Kaustinen nappaa tottuneesti munkkiaihion käteensä. Ensimmäinen yllätys on se, että tulevassa munkkirinkelissä ei ole lainkaan reikää keskellä.