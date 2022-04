Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Ella Tahkolahti: Opin Kokkolan vuoden aikana enemmän kuin koko aikanani Kuvataideakatemiassa

Vapauden tunne, joka iski istuessani junaan Helsingissä, oli suurempi kuin jännitys tai pelko tulevasta. Olin pakannut kaikki tavarani rinkkaan jonka jaksoin kantaa asemalle ja asemalta koululle. Kaikki konkreettiset, velvoittavat, tavaraan tai edes asuntoon liittyvät yksityiskohdat olivat toissijaisia. Jälkeenpäin toivoin että aina voisi olla niin, elämää ilman sitoumuksia mihinkään. Jälkeenpäin en ole kertaakaan kokenut samaa ihanaa irtonaisuuden tunnetta kuin matkalla Kokkolaan.

Vuoteen 2003 mennessä olin opiskellut jo vuoden Länsi-Uudenmaan kansanopistossa ja kaksi vuotta Taidekoulu MAAssa Helsingissä. Olin tehnyt opintomatkan Viroon, joka oli ensimmäinen suuri mullistus käsityksessäni taiteen tekemisestä ja elämästä yleensä. Päätin lähteä Helsingistä ja ensisijainen päämääräni oli Kokkola koulun hyvän maineen takia taideakatemiaan pääsemisen mahdollistajana. Aloitin Pohjoismaisen taidekoulun toisella vuosikurssilla ja ajattelin kai sen olevan välivaihe ennen niin sanottua oikeaa taideopiskelua.

Läksiäiset. Performanssi jossa taiteilija jakoi pullollisen vodkaa yleisön jäsenten kanssa ja asettui lakanan alle. Juoman saaneet saivat myös kukan, jonka he asetettivat peitellyn taiteilijan päälle. 2013. Antti Ahonen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tosiasiassa opin Kokkolan vuoden aikana enemmän kuin koko aikanani Kuvataideakatemiassa. Kokkolassa kaikki tapahtui kuin tiivistetysti. Jokainen uusi opettaja ja heidän kanssaan vietetty kaksiviikkoinen oli kuin matka jonnekin kauas ulkomaille oppimaan uutta elämästä ja taiteilijan työstä. Koulun yhteisön tarjoama turva, oma työtila, pienen kaupungin tylsyyden mahdollistama keskittyminen työskentelyyn ja ajatusten kokoamiseen, vaihtuvien opettajien paneutuminen opiskelijoihin, oman työskentelytavan opettelu rauhassa ja tulosvastuuttomasti, olivat kaikki opettavaisempia ja tärkeämpiä tekijöitä kuin meriittikeskeinen opiskelu akatemiassa.

Olimme vastuussa nimenomaan vain ja ainoastaan itsellemme. Jos mielit päästä tästä eteenpäin, on sen eteen tehtävä töitä. Ja niitä me teimme. Vapaasti ja ennakkoluulottomasti, tasaisesti vaihtuvan näkemyksen ja kokemuksen vaikutuksen alaisina. Luovimme oman tekemisen kanssa löytäen uusia näköaloja ja reittejä.

Musta Neliö. Reaaliaikainen videoinstallaatio. Tilaan rakennettu musta alue näyttää videokuvassa neliöltä johon katsoja voi mennä sisälle. 2015.

Työskentelyni peruskivi oli piirtämisessä ja maalauksessa. Kyseenalaistin maalaamisen mahdollisuuksia omaan ilmaisun tarpeeseeni jo ennen Kokkolaa. Työhuonevierailun aikana erään taiteilija-opettajan kuin ohimennen lausahtama ehdotus, että ehkä minun ei kannattaisi maalata, siis kankaalle, teki suuren vaikutuksen. Kuvani laajeni tilaan ja ihmisten kohtaamiseen, ajatusten ja kuvan, erilaisten materiaalin yhdistelyyn. Illuusion luominen katsojan ja teoksen todellisuuden väliin tuli pikkuhiljaa esiin. Tapahtumallinen työskentely yleisön edessä tai tilaa muokaten muodostui työskentelyni peruskiveksi jo tuolloin, hatarasti mutta päämäärätietoisesti.

Kehys. Reaaliaikainen videoinstallaatio. Kamera kuvaa tilaa, jossa on kolme rakennelmaa. Videokuvassa rakennelmat näyttävät neliöltä, joiden välissä katsoja voi kulkea. 2020. Ella Tahkolahti

Kokkolan vuoden aikainen tuotantoni on muistikuvissani hajanaista, pieniä lappusia ja muistiinpanoja, kahvipiirustuksia ja valtavia tuhkakuppeja. Pakkausmateriaalille tehtyjä maalauksia ja rakkauskirjeitä, muistikirjoja ja muuta yksityistä joka ei varsinaisesti tavoittanut taideteoksen nimikettä. Performansseista ja videoista ei jäänyt dokumentaatioita, vain muistiinpanoja joita säilytän eräällä ullakolla uskaltamatta purkaa niitä koska lumous saattaa laueta.

Kun vuosi alkoi lähestyä loppuaan ja keväällä tuli aika hakea akatemioihin, kasasin rehtori Örjanin ehdotuksesta lappuseni kokonaisuuksiksi. Teostin ajatusteni sirpaleet kokonaisuudeksi jolla kuin yllättäen olikin joku yhtenäinen sisältö. Kävin pääsykokeissa Trondheimissa ja Helsingissä. Olin muuttamassa tavaroitani uuteen Helsingin asuntooni, kun norjalaisesta numerosta tuli puhelu: minut oli hyväksytty varasijalta myös Trondheimin taideakatemiaan.

Pantokrator (kaikkivaltias ja suojelusenkelit). Reaaliaikainen videoinstallaatio: videokameran kuva menee suoraan näyttöön, jossa katsoja näkee itsensä takaapäin loputtomasti monistuvassa kuvassa. Reunoilla peilikollaasit. 2021. Visa Knuuttila

Muistikirjan pitäminen ja lappuset ovat työskentelyni edellytyksiä edelleen, ilman niitä en pysy itseni perässä ja kadotan suunnan ja ajatuksen. Muistikirja on työskentelyä kaiken aikaa, se on työhuone mukanani, se on ajatushautomo ja ”inspiraation” purkualusta. Se on yksityisin tila, jossa voin olla rehellinen ja avoin ja sensuroimaton. Sen sisällöstä uutetaan valmiit teokset.

Pyhimykset. Peilikollaasit, 2020. Visa Knuuttila

Aika pian aloitettuani Kuvataideakatemiassa ymmärsin, että minun olisi kannattanut jäädä Kokkolaan vielä toiseksi vuodeksi. Pohjoismaisen taidekoulun systeemi ja ilmapiiri kannustivat sellaiseen rehellisyyteen itseä kohtaan, joka on ollut elämässäni läsnä kovin harvoin. Suurimpana menestyksenä elämässä voisi pitää juuri sitä mielentilaa, jossa voi olla itselleen ja muille täysin suora. Muunkaltainen menestys tuntuu 20 vuotta jälkeenpäin kovin pinnalliselta ja häpeä jota koen ajatellessani ”saavutuksiani” täysin turhalta. Taistelen edelleen omaehtoisen elämän eteen, jossa vapaus, ilmaisunvapaus, rehellisyys ja rohkeus toimia olisi mahdollista.

Kirjoittaja Ella Tahkolahti valmistui Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolta 2010. Hän työskentelee tilassa ja sen kanssa, tekee installaatioita ja toisinaan performansseja ja valokuva- ja videoteoksia joissa esiintyy itse. Katsoja on usein mukana teoksissa sen aiheena tai kommunikaatiossa teoksen tai taiteilijan kanssa.