Anni Saaren kolumni: On järjetöntä, että Emma- ja Jussi-gaalat järjestetään samana päivänä – Perjantaina keskipohjalaisille riittää jännitettävää

Vuosi sitten unelmoin juuri tällaisesta: Reilun viikon aikana olen nähnyt kaksi konserttia, teatteriesityksen ja musikaalin. Siis livenä.

Samalla aikavälillä olen kyllä myös kokoustanut etänä ja yrittänyt katsoa yhden striimatun konsertin (joka ei toiminut), mutta tuntuu siltä, että korona alkaa tällä erää taas antaa periksi.

Kahden vuoden koronakurimus on siirtänyt monia tapahtumia ja esityksiä eteenpäin niin, että tarjontaa on nyt huimasti. En tiedä, ovatko järjestäjät Keski-Pohjanmaalla tehneet jotain erityistä koordinointia, mutta päällekkäisyyksiä on ollut yllättävän vähän. Se on hirveän järkevää, koska pientä yleisömäärää ei kannata hajottaa moneen.

Tästä kannattaisi ottaa oppia suuremmissakin ympyröissä.

Suomessa järjestetään vuosittain kaksi suurta palkintogaalaa. Musiikkialan palkinnot jaetaan Emma-gaalassa ja elokuva-alan Jussi-gaalassa. Tänä vuonna molemmat tapahtumat järjestetään ensi perjantaina. Kellonaikakin on sama.

Siinä ei ole järjen hiventä. Miksi näin pienessä maassa pitää kilpailla yleisöistä? Nyt palkinnoista kiinnostuneet joutuvat valitsemaan, katsovatko Jussi-gaalaa MTV3-kanavalta vai Emma-gaalaa Neloselta.

Venla-gaala sentään on "vasta" seuraavana päivänä eli lauantaina 6.5.

Emma- ja Jussi-gaaloissa riittää keskipohjalaisille jännitettävää. Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 -elokuva on ehdolla Jusseissa kaikkiaan 12 sarjassa. Syön hattuni, jos elokuva ei voita niistä yhtään.

Emma-gaalassa Arppa on ehdolla kolmessa sarjassa. Hän voi olla Vuoden tulokas, Vuoden rock tai Kriitikoiden valinta.

Anu Komsin ja Pia Värrin Sumun läpi -levy taas on ehdolla Vuoden klassinen -sarjassa. Se on kova noteeraus, sillä levy on tuotettu Komsin oman levy-yhtiön kautta.

Lisäksi Pedersöressä asuva Désirée Saarela on Triskel-yhtyeensä kanssa ehdolla Etno-emma-kategoriassa.

