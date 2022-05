Voittaako Hytti nro 6 perjantaina ennätysmäärän Jussi-palkintoja? Kino-Keskipohjanmaan vlogissa vieraana Hytin Jussi-ehdokas Tomi Alatalo

Verkon ja näköislehden videoblogi on jo perjantain Jussi-gaalan tunnelmissa. Vlogin vieraana nähdään Hytti nro 6:sta miessivuosan palkintoehdokkuuden saanut näyttelijä Tomi Alatalo. Elokuviin Love Records – anna mulle lovee, Salaviinanpolttajat, Metsäjätti, Sorjonen: Muraalimurhat sekä Huonot naiset isompia ja pienempiä rooleja tehnyt Alatalo kuvaa Hytin ”Love Is All Around” -kitarakonnan osaansa vlogissa mm. näin: ”Siinä vaiheessa elokuvan tunnelma oli kuin lämpimässä saunassa. Minun roolini oli sitten heittää kylmää vettä kiuaspesään.”

Keväällä 2017 Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies sai kymmenen Jussi-ehdokkuutta. Elokuva voitti niistä kahdeksan. Se, miten niinkin oleellinen asia kuin Mikko Myllylahden käsikirjoitus parhaaksi katsotussa filmissä voidaan jättää palkitsematta, on sitten toinen juttu. Tai kysymys, mikä vika oli Eero Milonoffin miessivuosassa nyrkkeilyvalmentajana?

Nyt Emilia Haukan ja Jussi Rantamäen tuottama Hytti nro 6 on saanut Filmiauran esiraadilta kaksitoista ehdokkuutta. Tasaisen vauhdin taulukolla voisi siis ennustaa, että Kuosmanen ja kumppanit vievät illasta kotiin ainakin kymmenen palkintoa. Maailmantilanne ja lähelle tullut sota ei tehnyt osin venäläiselläkin rahalla tuotettua Hyttiä yhdessä yössä vanhentuneeksi. Neuvostoliiton jälkeiseen aikaan sijoittuva matkaelokuva tuli vain entistä ajankohtaisemmaksi.

Jussi-kisassa Hytin ylivoimaa lisää merkittävien kansainvälisten palkintojen (Cannes, Jerusalem, Göterborg, São Paulo, Manaki Brothers) lisäksi meillä se, että paitsi taide-elokuva, kyseessä on myös yleisöfilmi. Se oli viime vuoden viidenneksi katsotuin elokuva, heti Bondin, Dyynin, Spider-Manin ja Luokkakokous 3:n jälkeen. Teatterikierroksella Hytti keräsi 147 000 katsojaa. Tv-sarjojen siivittämät suosikit Syke ja Sorjonen jäivät taakse.

Ilahduttavasti lastenelokuva Vinski ja näkymättömyyspulveri sai melkein 100 000 katsojaa. Ilmeisesti tästä syystä se on päässyt Jussien parhaiden sarjaan? Muita meriittejä aivan mainiolla, mutta keskinkertaisella filmillä ei tärkeimpään Jussi-kategoriaan ole.

Muut sarjan ehdokkaat katsojalukuineen ja festivaalimenestyksineen ovat virkeä Fucking with Nobody (2 100, palkinto Sevillasta), laatuisa Guled & Nasra (12 000, palkintoja Afrikasta, Ranskasta, Saksasta, Kanadasta ja Norjasta) sekä sympaattinen Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (18 000, palkintoja Venetsiasta, Norjasta, Turkista ja Egyptistä).

Tomi Alatalo on Hytti nro 6 -elokuvasta ehdolla miessivuosan Jussi-palkintoon.

Kirkossa kuulutettuna pitäisin Hytin osalta Jusseja sarjoissa paras elokuva, ohjaus, käsikirjoitus, naispääosa (Seidi Haarla), miespääosa (Juri Borisov), miessivuosa (Tomi Alatalo), kuvaus (J-P Passi), leikkaus (Jussi Rautaniemi), lavastus (Kari Kankaanpää).

Muissa kategorioissaan Hytillä on vertaisensa kisakumppanit. Äänisuunnittelussa Pietu Korhosella ovat ykköshaastajina Sokean miehen Heikki Kossi ja Sami Kiiski. Puvustuksen osalta Hytin virolaista Jaanus Vahtraa kirittää erityisesti Guled & Nasran Anu Gould. Maskeerauksessa on sama tilanne: Viron Liina Pihelin vahvin vastus on gabonilaislähtöinen Nadine Otsobogo Boucher.

Naissivuosien ehdokkuutta ei Hytti nro 6 sentään rohmunnut. Palkintoa kärkkyvät Tanja Heinänen elokuvasta Fucking with Nobody, Matleena Kuusniemi filmistä Vuosisadan häät sekä Marja Packalén 70 on vain numerosta. Heinänen ja Kuusniemi eivät sittenkään päässeet filmeissään tarpeeksi esille. Siksi pidän Packalénin voittoa varmana. Veteraani on aiemmin ollut kerran Jussi-ehdokkaana. Hänet palkittiin Ida Aalberg -palkinnolla vuonna 2019.

Musiikkikategoriassa ennakkosuosikkina voi pitää Guled & Nasran saksalaissäveltäjä Andre Matthiasta.

Dokumenttielokuvien sarjan kaikki filmit ottavat vahvasti kantaa ympäristökysymyksiin. Jussista kilpailevat Rahul Jainin ohjaama Invisible Demons – Tuhon merkit, Anna Antsalon Meren tuomat sekä Tuija Halttusen Näin pilvet kuolevat. Lyhytfilmit tulivat vakituiseksi palkintokategoriaksi 2018. Ehdokkaina ovat Siiri Halkon Haikara, Emilia Hernesniemen Hei hei Tornio sekä Virpi Suutarin Kansanradio – runonlaulajien maa. Haikara tutkailee hellyttävästi rakennustyömaalla kehittynyttä isä-poika-asetelmaa. Hei hei Tornio kuvaa dokumentaarisesti ylioppilastytön lähtöitkua ennen muuttoa Helsinkiin. Sarjasta erottuu varmuudellaan ja hilpeydellään vanhan dokkariketun hurmaava kiteytys radiosuosikki-inhokista.

Jussi-gaala järjestetään Helsingin Kaapelitehtaalla perjantaina 6.5. Suora lähetys MTV3-kanavalla kello 19.30.

Kirjoittaja on Jussit-jakavan Filmiauran jäsen vuodesta 2000.

