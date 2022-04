Pääkirjoitus: Ihan käsittämätön ajatus, että tunteiden näyttäminen olisi heikkoutta

Sellainen maailma, jossa johtaja ei saa näyttää tunteitaan, on varsin merkillinen paikka. Iltalehden kolumnisti Sanna Ukkola onnistui provosoinnissaan kirjoittamalla: ”jos kyse on kansakunnan kannalta kriittisistä asioista, poliitikon täytyy johtaa, ei nyyhkiä eikä päivitellä”.

Huonoksi esimerkiksi Ukkola otti pääministeri Sanna Marinin (sd.), joka on itkenyt Ukrainaa koskevissa haastatteluissa. Kuitenkin Suomessa on pääministeri, joka hoitaa yhteiskunnan asioita vaativalla hetkellä, tuntee myötätuntoa ja näyttää sen, vetää leukaa, herättää ihastusta ja pahennusta. Listaa Marinin tekemisistä ja ominaisuuksista voisi jatkaa loputtomiin.

Aiheesta on ihan syystäkin syntynyt keskustelu. Poliitikot ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa näkemyksiään ja kertoneet kokemuksiaan juuri itkemisestä ja sen näyttämisestä. Useat poliitikot ovat vastanneet opetusministeri Li Anderssonin sosiaalisessa mediassa esittämään kysymykseen aiheesta. Andersson itse kertoo itkeneensä eduskunnan kyselytunnilla – väsymyksestä ja stressistä.

Itkeminen on kuitenkin yksi asia, mutta sen salliminen, että johtava poliitikko tai johtaja ylipäätään näyttää tunteitaan, on toinen. Ihmiset reagoivat huoleen, pettymykseen, väsymykseen tai iloon monilla tavoilla. Kaikki aikuisten reaktiot eivät kuulu julkisuuteen vaan sen sijasta omaan yksityiseen elämään. Tunneilmaisua kuuluu vähintään jossain määrin hallita, että olemisemme yhteisössä on ennustettavaa ja vakaata.

Johtaja ei menetä auktoriteettiaan tai vaikuta heikolta siksi, että tuntee myötätuntoa, saa kyyneleet silmiin katsoessaan kärsimystä, on pettynyt, aidon iloinen. Empatia tai vaikka oma suru ei tarkoita toimintakyvyttömyyttä tai jämäkkyyden puutetta. Kyllä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vaikuttaa varsin taistelutahtoiselta ja voimakkaalta, vaikka videopuheissa ukrainalaisille ja maailmalle on runsaasti tunnetta. Tunne tai tunneäly eivät ole johtamisessa järjen vastakohtia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vasta on päästy eroon ajatusmallista, jota taottiin miesten päähän jo pienenä: Mies ei saa itkeä. Nyt on aika päästä eroon tällaisesta hölynpölystä. Tunteet saa ottaa pois pannasta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.