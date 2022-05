Lukijan mielipide: Suomaassa riittää turvetta – "Turpeesta kuorittu suo ei mene pois maailmasta, vaan on hyödynnettävissä metsä- tai viljelysalana"

Isänmaamme nimi oli aluksi Suomaa, josta se foneettisesti siistimmäksi Suomeksi lyheni. Soita meillä todella on. Yhteispinta-ala yltää 9,3 miljoonaan hehtaariin. Suoturve kasvaa paksuutta vuosittain 0,2-4,0 mm. Koko soiden energia-arvo on kaksi kertaa suurempi, kuin koko Pohjanmeren tunnetuilla öljyesiintymillä. Soistamme oli enimmillään puoli prosenttia turpeentuotannossa. Tällä määrällä voitiin kolmasosa vuotuisesta kasvusta hyödyntää.

Me olemme hymähdelleet erään naapurimaamme totuuksille; Pravda on virallinen totuus ja istina tarkoittaa sitä miten asia oikeasti on. Suuri valiokuntamme sai aikoinaan päätettäväkseen sen luokitellaanko turve uusiutuvaksi vai uusiutumattomaksi luonnonvaraksi. Ja ei kun äänestämään. Biologinen totuus ja poliittinen totuus päättyivät tasatulokseen 12-12. Asetuksen mukaan tulos ratkaistiin arvalla. Eipä siinä luonnontieto, eikä vaikkapa Kansainvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n kanta paljoa painanut.

No turpeenkäytön alasajo aloitettiin. Eräs ministeritason henkilö ilmoitti julkisesti iloitsevansa tästä. Siis siitä, että tuhannet ihmiset jäävät työttömiksi seuduilla joilla ei korvaavia työpaikkoja juurikaan ole. Sekä siitä, että todella uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö lisääntyy. Jo viime vuonna esim. kivihiilen tuonti Suomeen kasvoi viidenneksellä. Tämmöinen ilo on ymmärrettävää (ei toki hyväksyttävää) jos ministeri tai hänen läheisensä on kilpailevan energiamuodon kaupassa tai tuotannossa mukana.

Turpeesta kuorittu suo ei mene pois maailmasta, vaan on hyödynnettävissä metsä- tai viljelysalana.

Toki tällä hetkellä on ykkösasia suojella maatamme pahalta. Voisiko joku ministeri kuitenkin hankkia toimeksiannon pyörtää turvehölmöilyn. Eikä siinä auta toteamus, että jyystäkää nyt sitten vielä. Tarvitaan vakuudet siitä, että soitten tuotannon hyväksikäyttö saa jatkua tai mielellään lisääntyä vähintään kahdeksan vuotta. Lyhemmälle ajalle ei toimintoja kannata ylös ajaa.

Jaakko Iho

Kokkola