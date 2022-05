Lukijan mielipide: Onko nyt sen aika?

Voin sulkea rauhallisin mielin silmäni illalla. Minulla on hyvä paikka nukkua ja äänetön ympäristö. Untani ei pääse häiritsemään ohjusiskut eikä palvelunestohyökkäykset. Ainoastaan ulkona kulkeva rekka-auto voi unen läpi vähän kolistella.

Minun ei tarvitse pelätä herätessäni. Koti on paikoillaan ja kokonaisena. Mieskään ei ole hävinnyt puuronkeittoa pidemmälle. Minä voin pestä itseni, pukeutua puhtaisiin vaatteisiin, syödä ja juoda kenenkään häiritsemättä.

Läheiseni ovat turvassa. Tiedän missä he ovat ja mitä tekevät. Saan heihin yhteyden, jos minulla siihen tarvetta. He myös tavoittavat minut. Minun ei tarvitse hyvästellä läheisiä siltä varalta, että he sattuisivat kuolemaan. Minun ei tarvitse huolehtia erillään asuvista perheenjäsenistä eikä pakata heitä bussimatkalle sotimaan. Minun ei tarvitse kokea ahdistusta itkevistä lapsista tai surevista aikuisista.

Pääsen kulkemaan vapaasti. Minulla on auto ja polttoainetta. Voin valita reittini ja muunkin kulkuvälineen halutessani. Minun ei tarvitse jonottaa tai pelätä, etten mahtuisi mukaan. Saan lipun ja paikan, joka on minulle. Matkalla en joudu pelkäämään pommeja tai muita hyökkäyksiä. Pääsen turvallisesti perille.

Minusta pidetään huolta. Sairastuessani voin luottaa siihen, että saan apua. Minua hoitavat ammattilaiset uusilla menetelmillä ja välineillä. Voin ostaa tarvitsemani lääkkeet. Minua ei jätetä ilman tukea ja hoitoa. Minua ei hoideta pommisuojassa eikä kellarissa vaan sairaalassa. Hoitoni ei keskeydy sähköjen katkeamiseen eikä räjähdyksiin.

Saan maailmalla tapahtuvan tiedoksi turvallisten uutisvälittäjien kertomana. Minua ei uhata eikä pelotella ja saan muodostaa mielipiteeni vapaasti. Voin elää itsenäisesti ja voin valita eri vaihtoehtojen välillä. Minun ei tarvitse miettiä kovinkaan paljon sitä, mitä voin sanoa. Voin olla eri tai samaa mieltä toisten kanssa.

Minä voin asua rauhassa. Minun kotini ja perheeni paikka ei häviä naapurieni toimesta. Minun maani mahtuu asumaan rauhassa vierekkäin toisten maiden kanssa. Minun ei tarvitse pelätä henkeni tai isänmaani puolesta eikä täyttää sankarihautoja nuorilla miehillä tai naisilla.

Minä olen saanut elää rauhassa ja turvassa. En ole joutunut puolustautumaan saadakseni elää ja olla haluamallani tavalla. Onko nyt sen aika?

Maija-Riitta Vuoti