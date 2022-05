Pääkirjoitus: Ukrainan sota vei lopun pohjan ydinvoimalalta

Fennovoiman ydinvoimalan tulevaisuus Pyhäjoella on ollut voimakkaan kritiikin kohteena koko kevään. Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom on laitetoimittaja, ja sen vuoksi ydinvoimalaa on vastustettu jo aikaisemmin muun muassa Krimin valtauksen ja turvallisuuden vuoksi. Rosatom lisäksi omistaa osan Fennovoimasta suurimman omistajan ollessa Outokumpu. Monet osakkaat ovat halunneet päästä eroon hankkeesta, mutta se ei ole ollut käytännössä yksinkertaista.

Ydinvoimalan rakentaminen ylipäätään ei ole ollut kaikkien mieleen siitä lähtien, kun periaatepäätös tehtiin. Pyhäjoki sijoituspaikkana oli osalle ihmisistä tyytyväisyyden aihe ja monia se huolestutti. Ajatus ydinvoimalasta omassa naapurissa ei ole yksinkertainen, vaikka tieto työstä ja toimeentulosta on painanut vaakakupissa.

Maanantaina vihdoin kuultiin, että Fennovoima on päättänyt Hanhikiven ydinvoimalan laitostoimitussopimuksen Rosatomin kanssa. Fennovoiman mukaan syynä on Rosatomin tytäryhtiö Raos Projectin merkittävät viivästykset ja kyvyttömyys toteuttaa Hanhikivi 1 -hanke. Venäjän hyökkäyssota ei Fennovoiman johdon puheissa tuntunut olevan ratkaisussa kovinkaan suuressa roolissa muuten kuin riskinä. Itse asiassa Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Harämälä sanoi maanantaina, että päätöstä ei ole tehty sodan takia.

Fennovoiman ydinvoiman tulevaisuudesta on tivattu useita kertoja Suomen johdolta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) totesi jo aikaisemmin keväällä, että hän ei aio esitellä hankkeen rakentamislupaa hallitukselle. Maanantaina Lintilä kiitteli selkeää päätöstä ja ilmaisia Twitterissä olevansa tyytyväinen omistajien ratkaisuun. "Projektin eteenpäin vieminen olisi ollut käytännössä mahdotonta." Poliittisesti ydinvoimalan kohtalo on vaikuttanut viime kuukausina hyvin hankalta.

Ydinvoimalatyömaalla on ollut suuri työllistävä merkitys. Hankkeeseen on panostettu satoja miljoonia. Pyhäjoen kunnalle ja alueella toimiville yrityksille ja aliurakoitsijoille ratkaisu on iso isku. Laitostoimituksen päättämisella on suuri vaikutus alueen työntekijöihin, jotka ovat jatkaneet töitä normaalisti koko kevään. Silti päätös oli ainut mahdollinen.

Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen arvioi maanantaina lähettämässään tiedotteessa olevan ymmärrettävää, ettei Fennovoima voi viedä ydinvoimalahanketta eteenpäin venäläisen laitetoimittajan kanssa. Soronen ei kuitenkaan luovu toivosta saada paikkakunnalle ydinvoimala. Keskipohjanmaan haastattelussa hän vaatii, että Suomen valtion ja Fennovoiman osakkaiden on turvattava työntekijöiden tulevaisuus ja käynnistettävä heti uuden laitostoimittajan hankkiminen.

Eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa maaliskuussa elinkeinoministeri Lintilä totesi, että on Fennovoiman omistajien asia päättää Pyhäjoelle rakenteilla olevan ydinvoimalan teknologian vaihtamisesta venäläisestä länsimaiseksi. Jos teknologiaa vaihdetaan, tehdään ydinvoimalasta uusi periaatepäätös eduskunnassa.

Pyhäjoen tulevaisuus on vielä monen mutkan takana. Mahdotonta olisi ollut myöntää rakentamislupa yhtiölle, jonka yhtenä omistajana on Venäjän valtiollinen ydinenergiayhtiö. Venäjän järkyttävän toiminnan Ukrainassa on vaikutettava kaikkiin ratkaisuihin.

Fennovoima pitää tiistaina tiedotustilaisuuden Pyhäjoella Hanhikivenniemellä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.