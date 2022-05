Lehtien palstoilla on viimepäivinä ollut uutisia sekä uutisten kommentointeja Toholammin paloasemahankkeesta. Outoja piirteitä asiaan kieltämättä liittyy. Ehkä viimeistään nyt olisi aika pohtia, mistä paloasemahankkeessa tosiasiallisesti on kysymys. Oikea vastaus on, että ihmisten hengestä, terveydestä ja omaisuudesta. Muut vastaukset ovat vääriä. Väite vaatinee perusteluita, joita tässä.

Pelastuslaitoksen tehtävänä on pelastaa. Onnistuneen toiminnan tuloksia ovat pelastetut ihmiset ja pelastettu omaisuus. Siihen tarvitaan henkilöstöä, kalustoa, osaamista ja onnettomuuskohteiden saavutettavuutta mahdollisimman nopeasti. Sen takia nopeasti, koska aika on oleellinen tekijä pelastustoiminnassa. Mitä nopeammin ollaan onnettomuuskohteessa, sitä helpompaa on sammuttaminen ja pelastaminen ja sitä enemmän kyetään pelastamaan. Tästä lähtökohdasta paloaseman paikka on oleellinen tekijä, sillä edellä luetelluista tehokkaan toiminnan tekijöistä heikoin lenkki osaltaan määrittää lopputulosta.

Paloaseman rakentamisessa kyse on pelastustoiminnan edellytysten luomisesta. Siitä ei vastaa yksittäinen kunta, vaan pelastustoimen alue, jatkossa hyvinvointialue. Se ei ole mielipidekysymys vaan lakiin perustuva tosiasia. Hyvinvointialue määrittelee tarpeet onnettomuuteen joutuvien ehdoilla ja joko kunta tai joku muu huolehtii paloaseman toteutuksesta. Julkisuudessa esillä ollut asetelma Toholammilla on merkillinen, kun kunnan tahtoon nojautuvat toimet johtaisivat kuntalaisille huonompiin palveluihin kuin mitä pelastuslaitos on tarjoamassa. Vielä merkillisemmäksi asian tekee se, että kustannuksista vastaa jatkossa hyvinvointialue eikä kunta. Hyvinvointialueelta saatavilla vuokratuotoillahan rakennushanke lopulta rahoitetaan. Ei tule ihan heti mieleen, että millä perusteilla päättäjät voisivat olla tekemässä kiireellistä apua tarvitsevien kuntalaisten etujen vastaisia päätöksiä. Harkitsemattomalla hallikaupalla ei asiaa voi perustella, eikä onnettomuuteen joutuneiden pidä joutua kärsimään surkeiden päätösten seurauksista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toholammin paloasemahanke toteutuessaan tulee vaikuttamaan vuosikymmeniä pelastustoimen palveluihin Toholammilla ja sen lähialueella. Nyt kannattaa pyrkiä parhaaseen, sillä pelastustoimen tilastot tulevat aikanaan osoittamaan lahjomattoman totuuden päätösten paloaseman sijaintipäätöksen merkityksestä kuntalaisten pelastuslaitokselta saamiin sammutus- ja pelastustoiminnan palveluihin. Toivottavasti ei kenenkään tarvitse jälkeenpäin kysellä, että kuka tai ketkä ovat syyllisiä.

Vielä voi todeta, että Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos on Suomen huippua onnettomuuskohteiden saavutettavuusaikavertailussa. Se johtuu siitä, että alueen kunnissa on ollut viisaita päättäjiä vuosikymmenten varrella. He ovat päättäneet sijoittaa paloasemat ”keskelle kylää”. Keskeisellä paikalla olevalle paloasemalle on sopimuspalokuntalaisten ollut nopea saapua miehittämään paloautot ja sieltä on nopeasti ennättänyt sinne, missä eniten sattuu ja tapahtuu. Siinä on hyvä nuotitus tuleviakin paloasemahankkeita varten.

Matti Koivisto

Apulaispelastusjohtaja evp

Lue lisää: Aluehallitus voi ratkaista Toholammilla paljon puhetta herättäneen paloasemasuunnitelman – pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen on huolissaan toimintavalmiusaikojen pidentymisestä: "Kun olen ollut kuultavana, en ole ikinä niin tyhjille seinille puhunut"