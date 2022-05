Pääkirjoitus: Suomalaiset ovat valmiita puolustamaan maataan – Turvallisuus muodostuu hyvin monenlaisista asioista

Suomalaisten maanpuolustustahto on perinteisestikin korkealla. Rauhanajan ajatukset sellaisessa tilanteessa, jossa sota ei ole vaikuttanut omaan elämään, maahan tai Eurooppaan, ovat mahdollisesti toisenlaisia kuin levottomassa kansainvälisessä tilanteessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut maanpuolustukseen toisenlaisen ulottuvuuden.

Suomalaisista 85 prosenttia on valmiita avustamaan Suomen puolustusta parhaan kykynsä mukaan, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Evan) arvo- ja asennetutkimuksesta. Sen mukaan vain kahdeksan prosenttia ei ole valmiita auttamaan puolustuksessa.

Aseellisen maanpuolustukseen on valmiita miehistä 73 prosenttia. Myös naisten prosenttiluku on 36, mitä voidaan pitää erittäin korkeana. Eva selittää naisten valmiutta aseelliseen maanpuolustukseen ainakin sillä, että nyt on nähty kuvia ja videoita, joissa ukrainalaiset naiset ovat tarttuneet aseisiin.

Tuo voi olla yksi selitys, mutta ei ole kaukaa haettua kuvitella, että Euroopan tapahtumat yksinkertaisesti vaikuttavat ja huolestuttavat. Sodan näkeminen järkyttää. Reserviläisjärjestöihin on tullut tänä vuonna tavallista enemmän jäsenhakemuksia myös naisilta

Sotilaallista hyökkäystä pitää nyt uhkana 43 prosenttia suomalaisista, mikä on huomattavasti enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Kiinnostus maanpuolustukseen on ymmärrettävää nykyisessä tilanteessa. Maan puolustaminen on paljon muutakin kuin aseisiin tarttuminen. Turvallisuus muodostuu hyvin monenlaisista tekijöistä.

