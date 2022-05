Lukijan mielipide: Vielä näkökulma Toholammin paloasemaan

Keskipohjanmaa käytti kiitettävästi palstatilaa solmuun mennessä Toholammin paloasema asiassa, (Kp. 30.4.) Sitten entinen apulaispelastusjohtaja Matti Koivisto tykitti vielä lisää mielipidekirjoituksessaan (KP 4.5.). Kun näissä molemmissa jutuissa virkamiehet leimaavat Toholammin päättäjät suorastaan naurunalaisiksi ja muutkin kuuluvat asialle itkevän ja naureskelevan. Kaukaa nähdään näköjään asiat muka paremmin kuin läheltä.

Siksi haluan minäkin tavallisena sivustaseuraajana ja tienvarren asukkaana tuoda asiaan lisää näkökulmaa. Sanon heti suoraan, etten ota kantaa Välikankaan hallin kauppaan eikä kuntoon, vaan paikkaan.

Toholampi on lähes 50 kilometriä pitkä pitäjä. Asutus on levittäytynyt nauhamaisena ja pieninä kylinä tasaisesti molemmin puolin Lestijokea kulkevien teiden varsille. Vain muutama kylä esim. Parhiala on kauempana joesta. Keskustaajaman osalta asutus on jokseenkin saman kokoinen molemmin puolin jokea. Siksi pelastusjohtaja Jaakko Pukkisen tiukka lausunto kahden minuutin viivästyksestä tuntuu kovin teoreettiselta ja kaukaa haetulta. Mihin sitä verrataan?

Tässä muutama luku. Tähän Ahomäelle, jossa asun, kestää palokunnalta Välikankaan hallilta 35 sekuntia, Koskelaan ja Porkolaan muutama sekunti enemmän. Pukkisen esittämältä alueelta ainakin se 1.30 minuuttia Toholammin suurimmalle teollisuusalueelle Välikankaan hallilta menee 25 sekuntia, vastaavasti liikenneympyrän alueelta yli 2 minuuttia. Lisäksi Välikankaan hallilta on hyvät tiet ja esteetön lähtö, joka suuntaan. Vastaavasti keskustan alueelta on hidasteita ja enemmän liikennettä. Toki on myönnettävä, että keskustaan ja Alakylälle päin viipyy Välikankaan hallilta 1.40 minuuttia enemmän kuin liikenneympyrän tienoilta.

Lehtitietojen mukaan Välikankaan hallin korjaus- ja muutoskulut tuntuvat todella suurilta. Luulisi, että 1,6 miljoonalla pystytään siirtämään seiniäkin, jos on tarpeen. Viittaan myös Palosuojelurahaston myöntämään avustukseen ja Ville Suomalan perusteluihin siitä.

Eri asia sitten on kannattaako Toholammin kunnan rakentaa ollenkaan paloasemaa, jos hyvinvointialue rakentaa sen. Mutta mihin, milloin ja millä rahalla? Joka tapauksessa siihen kuluu aikaa. Siihen asti paloautot joutuvat puikkelehtimaan liikkeelle nykyisistä väistötiloista ja viivästyksiä tulee.

Nyt aluehallituksella on ratkaistavana käytäntö ja raha, vastaan teoriat ja ajan kuluminen.

Erkki Kujala,

Paloautoja seuraava tienvarren asukas, YTT,

Toholampi