Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Wes Andersonin tilkkutäkki ihastuttaa

★ ★ ★ ★

The French Dispatch. Ohjaus Wes Anderson, 2021 Blockbuster, Elisa Viihde Viaplay, AppleTV, Rakuten TV, Microsoft

Texasissa syntynyt Wes Anderson tekee eurooppalaistyyppisiä taide-elokuvia. Nokkeluudellaan ja täydellisyyden tavoittelullaan ne ihastuttavat ja vihastuttavat. Kun lehden toimitukseen sijoittuvan The French Dispatchin kolmesta episodista ensimmäinen oli puolivälissä, aioin jättää katsomisen kesken. Taitavaa, huvittavaakin pilkunsiirtämistä – mutta miksi vaivautua?

Onneksi jatkoin loppuun, sillä Andersonin elokuva paransi kuin sika juoksuaan – tai posteljooni polkemistaan. Viittaan tietenkin Jacques Tatin Lystikkääseen kirjeenkantajaan. Ranskan Angoulêmessä filmille filmattu elokuva tuntuu tapahtuvan Tati-maassa, jossa kaikki on mahdollista, mutta millimetrin tarkasti suunniteltua.

The French Dispatch on kaleidoskooppi, soittorasia ja labyrintti, joka koostuu kolmesta episodista, välikkeistä, väri- ja mustavalkokuvauksesta, animaatiostakin. Se on näyttelijöiltään tuhlaavainen, huikaiseva historiakronikka, rakkauskirje vanhalle elokuvalle sekä printtimedialle, varsinkin journalismin pitkille erikoisreportaaseille.