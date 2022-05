Kokkolalaiset Kaj Brandt ja Jari Passoja käyttävät kesälomansa polkemalla uudet sähköpyöränsä Espanjan Baskimaalta Suomeen – Maanantaina on lähtö ja takaisin pitää olla viimeistään 13. kesäkuuta, jolloin Passojalla on työpäivä



Jari Passoja ja Kaj Brandt polkevat nyt rouvien pyörillä, sillä omansa he ovat jo myyneet. Uudet sähköpyörät on määrä tuoda Espanjasta pyöräillen.

Maanantaina kokkolalaiset Kaj Brandt ja Jari Passoja lentävät Bilbaoon ja jatkavat sieltä Mallabiaan. Aikataulu on niin tiukka, etteivät he ehdi tutustumaan Bilbaon Guggenheim-museoon, joka on yksi Euroopan tunnetuimmista modernin taiteen museoista.