Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogissa Berliinissä toimiva Maria-Leena Räihälä: "Minulla taiteen tekemisen perustana on toiminut aina piirtäminen"

Lumisten laaksojen

valkeat vaeltajat

laulavat lempeitä sävelmiä

silmissään jäiset kyyneleet

MLR, Schneemanns Lieder, 2007

Oikealla piirustus “Schneemanns Lieder (suom. Lumiukon laulut)” ja vasemmalla “Mission”, lyijykynä paperille. pauliina pesonen

Istun täällä Keihärinkoskella lumen keskellä ja yritän muistella Kokkolan Pohjoismaisen taidekoulun aikoja. Muistan ainakin erittäin kylmän talven ja kuinka kävelin aamuvarhaisella kouluun lumisen, jäisenä hohtavan kaupungin läpi, ja muistan retket meren rantaan ja kuinka Leena Luostarinen huomautti, että olemme siellä hyvässä ja inspiroivassa ympäristössä. Opettajista Arve Hovig jäi myöskin mieleen hyvänä tyyppinä.

Olin vähän outo lintu, enkä ystävystynyt kovinkaan paljon muiden opiskelijoiden kanssa. Muistan kuitenkin yhden koulun vuosiloman, kun lähdin laivalla Tukholmaan ja liftasin sieltä Amsterdamiin parhaan ystäväni luo. Laivamatkalla sain hyvää seuraa oman koulun opiskelijoista, jotka olivat menossa koteihinsa ympäri Ruotsia. Kokkolan koulun ilmapiiristä on jäänyt joka tapauksessa positiivinen muisto, vaikken ole kontaktia sinne enää pitänytkään.

Man-Machine-Revolution.

Asuin Kokkolan alkuajan erään vanhan naisen alivuokralaisena hänen vanhassa talossaan, minulla oli siellä huoneen seinällä oma maalaus, jonka vielä hämärästi muistan, en tiedä maalasinko sen koulussa vai tuossa huoneistossa. Koulussa mallin piirtäminen ja maalaaminen oli silloin tärkeintä, mutta koulun ulkopuolella tein muistaakseni myöskin omia vapaita töitäni.

“Flirting with flowers", lyijykynä paperille.

Olin Pohjoismaisessa taidekoulussa parisen vuotta, kunnes siellä alkoi taidegrafiikan opetus, joka ei kiinnostanut minua tekniikkana, joten pakkasin laukkuni ja muutin Berliiniin.

Siellä jatkoin taiteen tekemistä Kreuzbergin underground-piireissä. Se oli aineellisesti yksinkertaista elämää, jossa tärkeintä oli itsensä ilmaisu ja vapaus. Piirsin, maalasin ja tein jopa joitakin performansseja, mikä ei kuitenkaan ollut minun juttuni. Myöhemmin innostuinkin sitten kopiokoneesta ja olen käyttänyt sitä todella paljon taiteen teossa (niinkuin tietokonettakin). 1990-luvulla työskentelin ystävävieni kanssa ständige vertretung- klubissa, jossa tein tila- ja valotaidetta piirustuksistani yhdessä tekno-dj:den ja -vj:den kanssa.

MORGENVOGEL REAL ESTATE, Berlin. pauliina pesonen

2007 perustin ystäväni Manuel Bonikin kanssa taideprojektin Morgenvogel real estate (mvre). Morgenvogel on suomeksi Aamulintu ja yksi teemoistani jo 90-luvulta alkaen, alussa se symbolisoi minulle kaikkea lentävää raketin ja linnun välimaastossa. Myöhemmin, useamman Morgenvogel-näyttelyn jälkeen kuulin että Eero-isäni oli saanut lempinimen "Morgenvogel" omalta vaariltaan, joka oli oppinut hieman saksaa koulu-aikoinaan. Se tuli minulle täysin yllätyksenä, joten luultavasti tuo sana on piileskellyt jossain DNA:ni kiemuroissa.

Meillä oli Berliinissä muutaman vuoden ajan MVRE-artspace, jossa järjestimme erilaisia lintuaiheisia tapahtumia; luentoja, näyttelyitä, performansseja ja videoesityksiä. Samalla välitimme sieltä käsin linnunpönttöjä kaupungin siivekkäille asukkaille.

Oikeastaan noihin tiloihin kasvoi parin vuoden kuluessa koko huoneiston täyttävä installaatio alkaen MV-Haus pyramidista, minun piirustuksista ja suuresta kattoon asti kohoavasta M4PL Tannenbaum-Raketista. Raketti oli tehty styropolista ja sai alkunsa Mimosa Palen performanssista, jonka aikana hän rakensi korkean torson keskelle huonetta. Minä rakensin siitä sitten seuraavina päivinä raketin ja ystävämme Martin Kuentz installoi siihen elektroniikkaa.

AVANTI NATURA!-animaatio, stillkuva.

Sen jälkeen olemme jatkaneet Morgenvogel-tapahtumien järjestämistä useissa gallerioissa ja monissa muissakin tiloissa, esim. keväällä 2012 järjestimme Morgenvogel-tapahtuman vanhaan

Zions-kirkkoon Berlin-Mittessä (Morgenvogel Kirche). Minulle se oli tärkeä visuaalinen työ, joka koostui The Cosmic Egg -animaatiosta ja -installaatiosta. Samalla kutsuimme myöskin muita taiteilijoita, kirjailijoita ja muusikoita ottamaan osaa ja lopulta meillä oli koossa 8-päiväinen Birdchurch-Festivaali, jonka ohjelmassa oli konsertteja, performansseja, luentoja ja video-esityksiä (kaikki ohjelma oli tietysti lintuaiheista).

Morgenvogel real estate -kirja ilmestyi 2014 Berliinin Kulttuurisenaatin rahoittamana. Kirjasta löytyy minun piirustuksiani ja valokuviani sekä Morgenvogel-historiaa ja paljon muutakin mielenkiintoista tekstiä linnuista innostuneilta kulttuurintutkijoilta ja kirjailijoilta.

“Musta maa”, lyijykynä paperille. pauliina pesonen

Vuosina 2018 ja -19 saimme rahoituksen (Stiftung Naturschutz Berlin, Stiftung Berliner Sparkasse) Morgenvogel-pönttöjen tuotantoon ja sen avulla olemme voineet tuottaa ja lahjoittaa niitä Berliinin julkisiin tiloihin, sekä myöskin yksityisille henkilöille.

Keväällä 2019 saimme työ- ja edustustilat entisen Itä-Berliinin Kasvitieteellisen puutarhan puistoalueella olevassa vanhassa rakennuksessa, jossa jaoimme yläkerran ullakolla pesivien haarapääskyjen ja monimuotoisen mehiläisyhdyskunnan kanssa. Järjestimme siellä myös Bird-talks! -keskustelutilaisuuksia, ja puistossa vierailevat ihmiset saivat meiltä halutessaan MV-pöntön mukaansa. Siellä valmistui sitten tuhannes MV-Haus juuri ennen joka kesäistä Suomeen muuttoa.

(Botanische Volkspark Blankenfelder-Pankow, Sponsori: Grün-Berlin GmbH ja Isabel Keil).

Metsärakkaus ja AVANTI NATURA! piirustukset, lyijykynä paperille. pauliina pesonen

Tänä keväänä saavuin tänne Keihärinkoskelle jo maaliskuun loppupuolella, aikomuksena aloittaa täällä uusi Majava-projekti, joka keskittyy ensisijaisesti metsä- ja järvialueiden ennallistamis- ja parannustoimiin, luontoa kuunnellen ja viisaan majavan oppeja seuraten.

Minulla on taiteen tekemisen perustana toiminut aina piirtäminen, se on ollut tapa ajatella ja pitää kanavat avoinna. Koen luonnollisena toimia sen lisäksi lintujen, metsien, vesistöjen jne. puolustajana, sekä taiteen kautta että suoralla toiminnalla. Luonto on jo itsessään radikaali toimija, mutta tarvitsee nyt kiireesti apua ja huomiota, koska olemme sitä viime vuosikymmenet niin kaltoin kohdelleet. Avanti natura!

Kirjoittaja on Berliinissä asuva taiteilija Maria-Leena Räihälä. Hän oli Pohjoismaisen taidekoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.

