Historiallinen Nato-viikko käynnistyy – tasavallan presidentti ja pääministeri kertovat jo pitkään tiedossa olleet kantansa ja eduskunta pääsee pian päättämään jäsenhakemuksesta

Toukokuun toinen täysi viikko vuonna 2022 jää Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan historiaan. Ensi viikolla paljastuvat viimeisetkin tienviitat Suomen tiellä kohti Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoa.

Ei niin, että tuosta tiestä ja päämäärästä olisi ollut enää pitkään aikaa epäselvyyttä. Korkeimman valtiojohdon mielipide on ollut selvillä, mutta alkavalla viikolla asiat sanotaan ääneen ja suoraan. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kantaa odotetaan viimeistään ensi torstaina (12.5.). Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan on ilmoittanut kertovansa Nato-kantansa ennen ensi viikon lauantaina (14.5.) koolla olevaa SDP:n puoluevaltuuston ylimääräistä kokousta. Voi hyvin olla, että presidentin ja pääministerin kannat kuullaan samana päivänä – ja tässä järjestyksessä.

Nopeimmillaan eduskunta saa päätettäväkseen Nato-hakemuksen sisältävän selonteon tai tiedonannon viikon päästä maanantaina (16.5.). Sinänsä päivä tai pari suuntaan tai toiseen ei merkitse mitään. Suomi on asiallisesti historiallisen turvallisuuspoliittisen linjauksensa tehnyt. Se myös saa eduskunnan murskaavan enemmistön taakseen.

Vastustajia on käytännössä vain vasemmistoliitossa, mutta hallituskysymys liittoutuminen ei puolueelle ole. Näin lauantaina koolla ollut puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous päätti selvällä enemmistöllä (52–10) puheenjohtaja Li Anderssonin jo ennen kokousta esittämän kannan mukaisesti.

Seuraava askel Pohjolan turvallisuuspoliittisessa mullistuksessa on Ruotsin päätös hakea Nato-jäsenyyttä. Naapurukset ovat tehneet koko kevään läheistä yhteistyötä jakoordinoineet tarkasti toimensa. Suomi menee edellä ja Ruotsi tulee pian perässä. Tästä kertoo sekin, että runsaan viikon kuluttua (17.–18.5.) presidentti Niinistö vierailee Ruotsissa ja tapaa kuninkaan ja maan poliittisen johdon. Niinistö on arvioinut, että molempien maiden kannat ovat tiedossa tuolloin. Oikeasti kyse ei edes ole ”arviosta”, vaan Niinistö tasan tarkkaan tietää asian laidan. Muussa tapauksessahan matkan ajoitus olisi toinen.

Jäsenyysprosessin kesto on avoin kysymys. Nopeimmillaan kyse on kuukausista. Pisimmillään ”harmaa aika” hakemuksesta Naton viidennen artiklan (hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan tulkitaan hyökkäykseksi koko liittokuntaa vastaan) suojaan pääsyn välillä voi venyä vuodenkin mittaiseksi. Niin Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kuten myös monien Nato-maiden johtavien poliitikkojen kommentit viittaavat ripeään ratifiointiprosessiin.

Jos Pohjolan muuttuminen kokonaan Nato-alueeksi pelkistetään yhden ihmisen ”saavutukseksi”, hänen nimensä on Vladimir Putin. Venäjän helmikuun 24. päivänä käynnistämä brutaali hyökkäys Ukrainaan muutti kansalaismielipiteen Suomessa yhdessä yössä. Siihen nojautuen Suomen poliittinen johto teki kiitettävän nopean johtopäätöksen ja alkoi ripeästi valmistella Nato-jäsenyyttä. Sen tien yksi tärkeä etappi saavutetaan ensi viikolla.

Miten maanantaina voitonpäivää juhliva Kreml eli käytännössä presidentti Putin Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksiin suhtautuu prosessin kestäessä, on arvailujen varassa. Erilaiset hybridioperaatiot ovat mahdollisia, mutta Venäjän ”ilkeilyn” uhkaa on ehkä liioiteltu. Suomi ja Ruotsi ovat olleet jo niin pitkään ja niin syvällä Naton rakenteissa, että Venäjän näkökulmasta ne ovat olleet ”menetettyjä” tapauksia. Tässä suhteessa Ukraina on tyystin eri luokan kysymys Venäjälle.

