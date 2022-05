Valmetin tehdasrakennus palaa Jyväskylässä – Paikalla oli onnettomuuden sattuessa kolmisenkymmentä työntekijää

Jyväskylä (STT),

Jyväskylän Rautpohjassa sammutetaan suurta tulipaloa tehdashallissa. Tulta on taltuttamassa kolmisenkymmentä pelastuslaitoksen yksikköä, jotka ovat evakuoineet työntekijät tehdasalueelta.

Palossa syntyy runsaasti savua. Pelastuslaitos kehottaa Rautpohjan ja Hippoksen alueella olevia hakeutumaan sisätiloihin ja sulkemaan ilmanvaihdon. Alueelle on annettu vaaratiedote.

Poliisi on myös katkaissut tien Voionmaankadulla Rautpohjankadun kohdalta.

Palo sai alkunsa telan testausasemalla

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta noin kello 10.40.

Valmetin Jyväskylän-paikallisjohtaja Jaakko Puurula kertoo STT:lle, että palo sai alkunsa konehallissa sattuneesta laitevahingosta.

– Kyseessä on ollut telan testausasema, jossa on testattu toimivaa telaa. Laakeri on jumittunut ja aiheuttanut kuumentumisen, tulen syttymisen ja räjähdysmäisen palon.

Yksi loukkaantunut lievästi

Paikalla oli onnettomuuden sattuessa kolmisenkymmentä työntekijää, joista osa oli kauempana, osa lähempänä onnettomuuspaikkaa, Puurula kertoo. Hänen tietojensa mukaan yksi henkilö on loukkaantunut lievästi.

Puurulan mukaan tehtaalla on varauduttu tämänkaltaisiin tapahtumiin esimerkiksi omalla tehdaspalokunnalla ja hälytysjärjestelmällä.

– Kun tapaturma tapahtui, hälytys tuli välittömästi minulle ja pelastuslaitokselle. Näiden toimien ansiosta kaikki henkilöt saatiin välittömästi ulos.

Rautpohjan tehdas on Valmetin paperi- ja kartonkikonetehdas sekä valimo Jyväskylässä. Rautpohjan tehdasalueen yksikön tuotteita ovat myös erilaiset paperikonekomponentit, kuten automaatio- ja hydrauliikkajärjestelmät ja höyrykytkimet sekä korkeapainelaitteet. Yksikössä varastoidaan ja käsitellään syttyviä ja syövyttäviä kemikaaleja.

– En osaa arvioida, koska tuotanto voidaan taas käynnistää. Se riippuu siitä, miten palo saadaan hallintaan, Puurula sanoo.