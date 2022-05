Pääkirjoitus: Joskus tietysti mietityttää, miksi ihmiset pakkautuvat ahtaalle pääkaupunkiseudulle, kun voisi asua täällä

Hyvinvoinnin on usein ajateltu kasautuvan pääkaupunkiseudulle, kun sinne väkikin pakkautuu. Kalliit asunnot ja kiireinen elämänrytmi saavat ihmiset haikailemaan toisenlaisesta elämästä, mutta käytännössä koronakaan ei mullistanut maailmaa. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut.

Keskipohjanmaassa kerrottiin lauantaina, että työttömyys on jäänyt suhteellisen korkealle tasolle Helsingin vetämällä Uudellamaalla, kun muualla maassa on palattu jo pandemiaa edeltävään aikaan. Positiivista on se, että monissa maakunnissa ihmiset ovat kiinni työssä jopa paremmin kuin ennen koronaa.

Pääkaupungin palveluvaltainen ympäristö on ottanut kovia iskuja pandemiasta ja palaaminen entiseen näkyy kestävän muuta maata kauemmin. Myös elinkeinoelämän rakenne vaikuttaa. Pääkaupunkiseudulla on runsaasti palvelualoja, jotka ovat kärsineet. Tämä on vaikuttaneet muun muassa hotelleihin, ravintoloihin. Lapin tilanne ei muodostunut pelätyn kaltaiseksi, kun korona-aikana kotimaan matkailu lisääntyi ulkomaanmatkailun vähentyessä.

Suomi vaikuttaa toipuneen koronan aiheuttamasta työttömyydestä. Yksittäisten ihmisten talous ei niin vain kohene työttömyyskauden jälkeen. Erityisesti pääkaupunkiseudulla kustannukset ovat korkeat, joten monet palvelualojen työntekijät ovat tiukoilla.

Korona on tuonut aiempaa vahvemmin keskusteluun monipaikkaisen työn ja elämän muutenkin. Töitä on alettu tehdä osittain etänä vaikkapa kesämökillä. Joustavuutta ja erilaisia mahdollisuuksia on todella olemassa, mutta kaikkiin työtehtäviin niitä ei tietenkään pysty soveltamaan. Etätyö miellyttää monia, mutta pandemia-aika sai arvostamaan myös lähityötä ja kohtaamisia.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen arvioi, että Suomessa ei erityisen paljon muuteta työn vuoksi. Jonkinlaista kriittistä uudelleenarviointia asumiskustannuksissa ja neliömäärissä Akavan pääekonomisti sanoo jo pidempään odottaneensa. Sijaintipaikan valinnalla voi parhaimmillaan säästää satojatuhansia euroja, mikäli sijainti sopii muuhun arkiseen elämään (KP 7.5.).

Joskus tietysti maakuntien vinkkelistä mietityttää, miksi ihmiset haluavat pääkaupunkiseudun kiivaaseen rytmiin, kun työtä on tarjolla helpommissakin olosuhteissa edullisemmin kustannuksin. Näilläkin seuduilla on mainioita kaupunkeja, joissa on työtä, opiskelupaikkoja ja palvelut kohdillaan. Kaiken kruunaavat lyhyet välimatkat ja toimiva arki. Hyvää elämää on mahdollista elää monessa paikassa elämäntilanteen mukaan..

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.