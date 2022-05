Jukka Aniaksen kolumni: Vanha mies hunningolla

Otsikon perusteella saattaisi perustellusti pelätä, että nyt seuraa omaelämäkerrallinen tilitys, mutta armahdan laajaa lukijamassaani. Ei seuraa.

Onko Venäjän presidentti Vladimir Putin lopultakaan vielä niin tavattoman vanha mies, on sekin hieman tulkinnalle altis. Putinin seitsemäs kymppi täyttyy vasta ensi lokakuun seitsemäntenä.

Alkaa habitus kuitenkin olla sitä luokkaa, että yli kahden vuosikymmenen presidenttitaival on veronsa vaatinut. Vanhalta ja kovin stressaantuneelta mieheltä on Putin alkanut näyttää. Nimenomaan vanhalta mieheltä hunningolla.

Voitonpäivän pippaloissakin Venäjän yksinvaltias oli vähän toistaitoisen oloinen.

Juhlittiin ikään kuin muodon vuoksi natsi-Saksasta saatua voittoa, mutta vailla riemua ja riehakkuutta. Venäjän uljaiden ilmavoimien ylilennotkin jäivät tekemättä.

Ihmekös tuo, kun asiat Ukrainan suunnalla eivät ole menneet likimainkaan ennakkosuunnitelmien mukaan. Paraatimarssi Kiovaan on pysähtynyt ja Ukraina on edelleen ”natsien ja narkomaanien” hallitsema maa, vaikka oikeastihan se on osa äiti-Venäjää.

Kaksi ja puoli kuukautta kestänyt ”erikoisoperaatio” Ukrainassa on ollut yhtä kuin erikoisoperaatio Venäjän maineen ja talouden tuhoamiseksi. Ensin mainittu on mennyt määrittelemättömän pitkäksi ajaksi tulevaisuuteen ja jälkimmäinen on yhä uusien pakotteiden myötä matkalla yhä kiihtyvällä vauhdilla kohti perikatoa.

Mitä ihmeen järkeä Putinin politiikassa oikein on? Ei mitään, on ainoa vastaus. Ei kerta kaikkiaan yhtään mitään.

Kun propaganda ja alaston valehtelu jatkuvat riittävän kauan, valehtelija itsekin alkaa uskoa siihen. Niin on Kremlissä käynyt. On toki siellä ja täällä Venäjän ulkopuolellakin putinisteja, mutta annetaan harhaisten vaeltaa kaikessa rauhassa harhaisuudessaan.

Suomen ja Ruotsin tulevien Nato-jäsenyyksien myötä on liioittelua puhua ”Pohjolan linnoituksesta”, mutta yhtenäinen Nato-alue Venäjän luoteisnaapurissa pian on.

Niinkö hunningolla tämä vanha mies Moskovassa oli ja on, että nimenomaan tätä halusi? Sen joka tapauksessa sai.