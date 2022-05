Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ammattiopistoissa piilee toinen toistaan taitavampia talentteja

Toukokuun puolivälissä kisaillaan taas ammattiopistojen taitajakilpailuissa. Ne ovat eräällä tavalla nuorten SM-kisat ammattitaidossa. Tänä vuonna Keskipohjanmaan levikkialueelta lähtee yhteensä viisitoista ammattialan taitajaa valtakunnalliseen loppukilpailuun (KP 10.5.).

Lisäksi Porin Taitaja2022-finaalitapahtumaan osallistuu Suomen maajoukkue, jonka päätähtäin on lokakuussa Kiinassa järjestettävät ammattitaidon MM-kilpailut. Suomen edustusjoukkueeseen kuuluu myös Kpedun Valtteri Verronen, lajina Web Technologies.

Kuten Kpedun rehtori Sirkku Purontaus toteaa, kaikki taitajat eivät kisoissa esiinny. Monella opiskelijalla ei ole kilpailuviettiä ja monen kohdalla omien taitojen esitteleminen yleisön edessä on suorastaan kiusallista. Yhtä kaikki kisojen suosio on pysynyt suurena ja tänäkin vuonna finaalipaikkoja tavoitteli jopa 1500 nuorta ja vähän vanhempaa ammattiopiston oppilasta.

Taitajakisat eivät silti ole perimmiltään urheilukilpailu vaan osoitus siitä, millaisia talentteja ammattiopistoissa opiskelee. Monelle nuorelle ammattiopisto on nopea tie ammattiin, mutta monelle se on myös väylä löytää mielekästä tekemistä ehkä jopa puuduttavan yläasteen jälkeen. Yläaste on oppiaineiltaan yleissivistävä ja joillekin nuorille eräänlaista pakkopullaa. Vasta ammattiopistossa tantentit pääsevät hioutumaan.

Jotta nuoret voisivat saada ammattiopistosta ja lukiosta parhaat eväät tielleen, yhteiskunnan ja myös kodin ja vanhempien tulisi tukea toisen asteen opintoja. Tällä hallituskaudella siirryttiin maksuttomaan opiskeluun ja samalla oppivelvollisuusikää nostettiin. Tavoitteena on nostaa nuorten koulutustasoa. Nykyään ilman peruskoulutusta on vaikea edetä uralla, olipa työpolku millainen hyvänsä.

Satsaukset opintopolun varmistamiseen eivät valu hukkaan. Nuoret ovat vielä yläasteelta lähtiessään niin kypsymättömiä, että on yhteiskunnan velvollisuus tarjota heille tasavertaisesti opiskelupaikka ja jatko-opiskelumahdollisuudet. Jo kauan sitten tehty linjaus mahdollisuudesta jatkaa opintoja ammattiopistosta tohtoriksi saakka on oikea paitsi yksilölle myös yhteiskunnalle. Pienellä yhteiskunnalla ei ole varaa syrjäytymiseen eikä koulupudokkaisiin. Koulun tulee varmistaa ja turvata riittävät tiedot ja taidot myös heille, jotka eivät loista erilaisissa kilpailuissa.