Lukijan mielipide: Asiat eivät aina ole sitä miltä ne näyttävät

Minulla oli tilaisuus tutustua asioihin siltä kantilta miten ne oikeasti olivat, usein saunan lauteillakin, siellä usein kuulee miten asiat oikeasti ovat.

Olin Suomen Elintarviketyöläisten liiton viisijäsenisen alkutuotantojaoston mukana 80-luvulla pohtimassa, mihin maatalouspolitiikka on menossa ja mistä tulossa. Puheenjohtaja Jarl Sundin johdolla kyläiltiin eri elintarviketeollisuuden haarojen pääkonttoreilla ja kuultiin asiatuntijoita. Tietysti MTK:ssa vierailu oli mielenkiintoisin, puheenjohtaja Heikki Haavisto tiesi kaiken mikä maataloudesta oli tietämisen arvoista.

Sain kaikki MTT:n tutkimustulokset, tutustuin tarkasti niihin. Maatalouspolitiikan menneisyydestä jäi kuva, että kaikkein typerimmän päätöksen teki maatalouden kehittymisen kannalta 1958 SDP ja Maalaisliiton K. A. Fagerholmin johtama hallitus joka kirjasi ohjelmaansa, että maataloustuottajien tulotason pitää seurata 100-prosenttisesti teollisuusväestön tulotasoa. Tällä päätöksellä siirtyi valtiolle maataloustuotteiden ylituotannon markkinointi ja tulotasontakaaja. Pahat kielet kertoivat, että Maalaisliiton päätökseen vaikutti Veikko Vennamon uhkaus että hän vie tuottajaporukan perusteilla olevaan Pientalonpoikien puolueeseen ellette hyväksy tuottajaväestön kytkemistä teollisuuden tulotasoon.

Tästä alkoi maatalouden pysähtyneisyyden aika. Tilakoko kasvoi 50 vuodessa 9–13 ha. 80-luvulla herättiin siihen, että ylituotannolle on oikeasti tehtävä jotain. Komiteamietintö Maatalous 2000 ilmestyi 1987, jossa oli ainoa yksimielinen toteamus ”maataloustuotanto on saatava kulutuksen tasolle”. Komiteaan kuuluivat koko Suomen parhaat maatalouden asiantuntijat, mm. Veikko Vennamo ja Heikki Haavisto.

Onneksi silloin oli komitean puheenjohtajana silloinen maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi (kesk.) ja osan aikaa sihteerinä Kalevi Hemilä (sit.). He ottivat komitean mietinnön tosissaan ja ohittivat poliittiset manööverit, ja muutaman vuoden kuluttua tilakoko kaksinkertaistui. Ei kivikaudella olevaa maataloustuotantoa olisi muuten saatu myytyä EU:lle. Heikki Haavisto kutsuttiin hallitukseen ulkoasiainministeriksi kuukautta ennen eläkkeelle jääntiään MTK:sta sorvaamaan maatalouden osuutta EU:hun liittymisen sopimukseen, hän suositteli tuottajille sopimuksen hyväksymistä. Ammattiliitoista SEL ja MTK vastustivat EU:hun liittymistä, näihin kielteisiin kantoihin vaikutti mm. Paavo Väyrysen maalaama kauhukuva maataloustuottajien kannalta. Yli 90 prosenttia viljelijöistä vastusti EU:hun liittymistä.

Itse äänestin liittymisen puolesta. Minulle jäi kuva siitä että niin Sund kuin Haavisto ymmärsivät, että jos Suomi hylkäisi EU-sopimuksen, niin maatalouden ylituotannon markkinointi tuottaisi ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Venäjä ei pystynyt maksamaan entisiäkään ostoja ja EU:n alueelle ei olisi enää saatu myytyä grammaakaan.

Pitää olla todella kovapäinen, joka nyt väittää EU:hun liittymisen olleen virhe. Miten nyt olisi saatu aikaan näin kivuttomasti yhteinen kanta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Natoon liittyminen on nyt lähes saman tärkeysluokan kysymys. Vaikka Venäjän miekan kärki on katkaistu Ukrainassa ja Putinin aika on päättymässä, kuitenkin Venäjä on arvaamaton. Näyttää siltä että Suomi on varautumassa yksin Venäjää vastaan, asehankinnat ovat sitä luokkaa ettei Natokaan vaadi jäseniltä enempää. Ehkä Naton jäsenyys hillitsi Suomen sotaan varustautumista, ainakin Venäjän pelko rauhoittuisi.

Suuri virhe on leimata Naton vastustajat Putinisteiksi, kyllä vastustajatkin perustelevat kantaansa Isänmaan etuna. Maailma on täynnä yksimielisiä päätöksiä, jotka ovat osoittautuneet suureksi virheeksi. Venäjä on elävä esimerkki, taputetaan duumassa yksimielisesti päätöksille jotka osoittautuvat tulevaisuudessa satavarmasti suureksi virheeksi.