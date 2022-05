Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan tänään – mukana kisojen voittajasuosikki Ukraina

Torino

Euroviisujen virallinen tunnuskappale soi pitkästä aikaa tänään, kun Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan tänä iltana Italian Torinossa.

Suomen aikaa kello 22 alkavassa semifinaalissa seitsemäntoista maan edustajat kilpailevat paikasta lauantaina järjestettävään finaaliin. Suoraa lähetystä voi seurata TV1:llä ja Yle Areenassa sekä kuunnella Ylen radiokanavilta.

Ensimmäisessä semifinaalissa on mukana muun muassa viisujen ylivoimainen voittajasuosikki Ukraina. Sekä vedonlyöjät että viisuyleisö veikkaavat maata edustavan Kalush Orchestran voittavan laulukilpailun ukrainankielisellä kappaleellaan Stefania.

Pohjoismaista mukana ovat Norja, Tanska ja Islanti.

Norjan huumoriviisu, mysteerisen Subwoolfer-yhtyeen kappale Give That Wolf A Banana on myös yksi viisujen ennakkosuosikeista. Subwoolferin takana on epäilty olevan vuonna 2013 jättihitin The Fox (What Does The Fox Say?) julkaissut Ylvis-komediaduo.

Suomen edustaja The Rasmus ja kappale Jezebel on mukana torstaina järjestettävässä toisessa semifinaalissa.

Kummastakin semifinaalista pääsee kymmenen kappaletta viisufinaaliin. Niiden lisäksi finaalissa on mukana myös viisi suurinta rahoittajamaata: kisaisäntä Italia, Espanja, Saksa, Ranska ja Britannia.

Euroviisut ovat tänä vuonna ehkä poliittisemmat kuin koskaan aiemmin Ukrainan sodan takia. Euroviisuasiantuntija Anna Muurinen arvioi maanantaina STT:lle, että kilpailussa korostuu Euroopan yhtenäisyys ja että viisuista tulee tärkeä ja yhdistävä kokemus eurooppalaisille.

Venäjä ei puolestaan ole kilpailussa mukana, sillä Euroopan yleisradiounioni EBU sulki Venäjän ulos pian sen Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen.