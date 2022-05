Podcast: Juha Savela uskoo Tšekin mestaruuteen jääkiekon MM-kisoissa, Vili Ruuska luottaa Leijoniin – Keparin kulmalla -jaksossa paketoidaan myös Hermeksen ja JHT:n kaudet, kuuntele podcast

Keparin kulmalla -urheilupodcast virittäytyy uusimmassa jaksossa jääkiekon MM-kisoihin, jotka alkavat perjantaina Tampereella ja Helsingissä. Suomen ensimmäinen ottelu on perjantaina Norjaa vastaan.

Podcastissa Keskipohjanmaan toimittaja Vili Ruuska ja Keskipohjanmaan urheilutoimituksen esimies Juha Savela ennakoivat maiden välisiä voimasuhteita. He povaavat Suomelle mitalia, vaikka joukkueen kenraaliharjoitus eli Ruotsin EHT-turnaus olikin tuloksellisesti surkea.

– Joukkue on hyvin roolitettu ja kurinalainen. Kasassa on suurin piirtein sellainen joukkue, jonka (Jukka) Jalonen on halunnut ja pystynyt valitsemaan tarjolla olleista pelaajista, Savela perustelee.

– Tämä ryhmä on ollut pitkään yhdessä, mikä on varmasti eduksi. Mielestäni Suomella on kisojen paras maalivahtiosasto ja alivoima, ylivoiman ja tehokkuuden kysymysmerkeiksi nostava Ruuska arvioi podcastissa.

Kumpikin on sitä mieltä, että mestarijoukkueen valmentajan sukunimi on Jalonen, mutta etunimeksi Ruuska poimii Jukan ja Savela Karin. Ruuskan mitalikolmikko on paremmuusjärjestyksessä Suomi–Ruotsi–Kanada. Savela povaa mestariksi Tšekkiä, hopealle Suomea ja pronssille Ruotsia.

Keskipohjanmaan levikkialueelta kotoisin olevia pelaajia joukkueessa on kaksi: puolustajat Atte Ohtamaa ja Mikael Seppälä.

– Molemmat ovat puolustuspelin erikoismiehiä. Ohtamaa on ollut jo pitkään Jalosen luottomies – ja ihan syystä. Seppälä on viime vuosien aikana nostanut tasoaan. Moni pitää hänen valintaansa yllätyksenä, mutta se ei ole minulle ollenkaan yllätys, Savela sanoo.

Podcastissa käytiin läpi myös kotimaisen kiekon kautta. Käsiteltävinä olivat Liigan upea kevät sekä sitä alemmilla sarjatasoilla pelaavien Kokkolan Hermeksen ja JHT:n esitykset.

– Jotenkin Hermes oli tällä kaudella hajuton, väritön ja mauton. Touhusta ei oikein saanut otetta. JHT pelasi tasollaan tai oikeastaan ylittikin sen. Sarjojen välinen tasoero tuli aika tylysti näkyviin Mestis-karsinnoissa, niputtaa Savela.