Pääkirjoitus: Suomessa tehdään nyt historiaa – Torstaina presidentti ja pääministeri lausuvat Natolle "tahdon"

Suomi on tekemässä historiallista ja merkittävää ratkaisua, joka kaiken lisäksi on myös suuren yleisön keskustelunaihe. Suomalaisten Nato-myönteisyys on korkeampi kuin kukaan olisi puoli vuotta sitten uskonut. Tuoreen gallupin mukaan 73 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä läntiseen puolustusliitto Natoon. Liittymistä vastustaa ainoastaan 12 prosenttia suomalaisista (HS 11.5.). Kevään mittaan on nähty yhden jos toisen poliitikon ja suomalaisen mielen muuttuvan. Muutos on tapahtunut myös Keskipohjanmaan linjauksessa suhteessa Natoon.

Tämän vuoden kiihtynyt Nato-keskustelu saa yhden päätöksen, kun hakemuspäätös etenee virallisesti. Torstaina liput liehuvat Kokkolassakin asuneen J.W. Snellmanin kunniaksi, mutta voidaan niitä katsoa myös ison ratkaisun näkökulmasta. Torstaipäivä on poikkeuksellinen, sillä tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo kantansa, joka tulee olemaan myönteinen. Myös Japanissa vierailevan pääministeri Sanna Marinin (sd.) kannanottoa odotetaan. Presidentti ja hallitus tehnevät varsinaisen hakemuspäätöksen sunnuntaina.

Suomen korkeimman johdon päätöksen jälkeen asia etenee eduskunnan käsittelyyn. Parhaimmillaan toukokuun eduskuntakäsittely voi olla hyvin lyhyt, ja Suomi pääsee ilmoittamaan Natolle näkemyksestään. Lopullisesti asiasta äänestetään vasta sen jälkeen, kun Nato-maat ovat ratifioineet Suomen jäsenyyden. Nyt on jo tiedossa, että enemmistö kansanedustajista kannattaa jäsenyyttä, joten kuukausien päästä tapahtuvaan äänestykseen ei liity sinänsä dramatiikkaa. Päivän merkitys on tietysti suuri, koska silloin Suomi luopuu virallisesti puolueettomuudestaan ja liittyy Natoon.

Puolustusyhteistyö muiden maiden, kuten Ruotsin, kanssa ei väisty mihinkään. Ruotsin merkitys on vielä entistäkin suurempi, jos Nato-hakemus jätetään yhtä aikaa. Suomen ja Ruotsin johto on pitänyt tiivistä yhteyttä koko kevään. Vaikka molemmat maat tekevät ratkaisunsa itsenäisesti, ei ole mikään salaisuus, että hakemuksen jättäminen samanaikaisesti tai hyvin lähekkäin on tavoitteena.

Se vahvistaa kumppanuutta myös muiden maiden silmissä. Eduskunnan puolustusvaliokunnan lausunnon mukaan Nato-jäsenyys olisi Suomen turvallisuuden kannalta paras ratkaisu, kun omat puolustusvoimat ja monenkeskiset järjestelyt eivät riitä. Nato-jäsenyys nostaisi merkittävästi pidäkettä joutua Venäjän aggression kohteeksi, sanotaan tiistaina julkistetussa selonteossa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta on järkyttävä päivä, joka on muuttanut Eurooppaa ja näkemyksiä turvallisuudesta. Ukrainan sodan ja sen jälkien seuraaminen on kauhistuttavaa. Sota on nopeuttanut sellaisia kehityksiä, jotka olisivat olleet muutenkin edessä.

Muuttunut turvallisuustilanne on kehittynyt suomalaista keskustelua. Natosta on puhuttu varsin rauhallisesti ja järkevästi. Poliittisen johdon ja esimerkiksi presidentti Niinistön usein esittämä ajatus laajasta yksimielisyydestä näyttää toteutuvan. Suomen suunnan täytyy muuttua nimenomaan suomalaisten ja eduskunnan tuella. Valtiojohto on toiminut prosessin aikana linjakkaasti, joskin alkuvuonna hitaanlaisesti kansalaisiin verrattuna. Sekin on toisaalta ymmärrettävää, jopa viisasta. Isoissa asioissa tarvitaan harkintaa, ei pelkästään kuohuntaa vakavan huolen äärellä.

