Lukijan mielipide: Suomen päämäärä on Nato – Suomut ovat pudonneet sellaistenkin silmistä, jotka aiemmin vastustivat kiivaasti Natoon liittymistä

Tuoreessa gallup-kyselyssä Natoa kannattaa jo 76 prosenttia suomalaisista. Tämä koko ajan kasvava kannatus on merkki siitä, että ihmiset ovat nyt valmiita siihen, mihin ovat varsin nihkeästi aiemmin suhtautuneet. Syy tähän on vain ja ainoastaan hirmuhallitsija-diktaattori Putinin toiminta Ukrainassa. Putin elää omassa harhaisessa maailmassaan, vielä Neuvostoliiton suuruuden ajassa.

9.5. Punaisella torilla voitonpäivän juhlassa Natsi-Saksan voittoa juhlinut Putin kertoi Venäjän kansalle aivan pöyristyttäviä valheita "erikoisoperaation" oikeudellisuudesta. Putin julisti, että Ukraina suunnitteli ydinasetta ja Nato valmisteli hyökkäystä Venäjää (Donbassia) vastaan. Näin ollen muuta mahdollisuutta ei ollut kuin iskeä Ukrainaan.

Putin on vaientanut kaikki Venäjän median kanavat, jotka eivät tue virallista politiikkaa. "Valheellisen" tiedon levittäjät voivat saada jopa 15 vuoden vankeustuomion. Venäjä ei ole enää samalla tavalla virallisen propagandan varassa kuin aikanaan Neuvostoliitto oli. Kuitenkin suuri osa on vielä niitä, jotka uskovat tähän Kremlin tiedottajien propagandaan. Putinin suosio on korkeammalla tasolla kuin ehkä koko valtakaudella.

Kaikki, jotka ovat Putinin varpaille astuneet, ja joita Putin on pitänyt liian vaarallisina kilpailijoina, on raivattu pois tieltä. Osa niistä, jotka Putin on kokenut itselleen uhkaksi, on tapettu, osa on vankiloissa tai joutunut pakenemaan länsimaihin. Putin on hirviö ihmisen hahmossa, jonka kädet ovat veressä Ukrainaan tehdyissä hirvittävissä iskuissa, joilta eivät ole säästyneet sairaalat, koulut, lastentarhat, vanhukset, eikä edes Punaisen Ristin saattueet. Venäjän joukot ovat raiskanneet ja murhanneet naisia, lapsia ja miehiä. Kansanmurha on järkyttävyydessään ollut jotain sellaista, johon vain raakalaiset kykenevät.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ukraina halusi elää rauhassa, eikä ollut missään mielessä uhka Putinille. Ukraina ilmaisi halunsa liittyä EU:iin. Tämä ei kuitenkaan sopinut diktaattorin kaavailuihin. Ensin tuli "pienet vihreät miehet" Krimille v. 2014. Tämä oli vasta alkusoittoa nykyiselle toiminnalle. Suunnitelmissa oli, että Ukraina luhistuu muutamassa päivässä, tai parissa-kolmessa viikossa. Vaan toisin on käynyt. Ukraina on saanut valtavasti tukea länsimaista kaikella muotoa ja olisi varmaankin jo kukistunut ilman jatkuvaa sotakalusto - ja siviiliapua. Tuho, jonka Venäjän joukot ovat jo nyt saaneet aikaan, on aivan järkyttävää.

Noin 5,5 miljoonaa ihmistä on jo joutunut pakenemaan Ukrainasta. Humanitäärinen apu on ollut aivan käsin kosketeltavaa. Kaikki demokraattiset maat ovat kuitenkin tarjonneet apua niin aineellisesti kuin henkisestikin.

Suomen tie on nyt lähempänä Natoa kuin koskaan. Suomut ovat pudonneet sellaistenkin silmistä, jotka aiemmin vastustivat kiivaasti Natoon liittymistä. Presidentti Niinistö sanoi osuvasti 24.2. Putinin hyökättyä Ukrainaan, että "naamiot on nyt riisuttu". Hyvä voittaa aina lopulta pahan. Tähän on uskottava.

Matti Heikkilä

Kokkola