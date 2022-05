Vanhoillislestadiolaisten Suviseuroihin kokoonnutaan tänä kesänä Lopelle Kanta-Hämeeseen

Loppi

Pohjoismaiden suurin hengellinen kesäjuhla, Suviseurat, järjestetään tänä kesänä Lopella Kanta-Hämeessä, kertovat Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys SRK ja Lopen suviseuraorganisaatio.

Suviseurat pidetään koronaepidemian aiheuttaman tauon jälkeen taas kenttäolosuhteissa. Viime vuosina tapahtuma järjestettiin etänä radiossa ja verkossa.

Tapahtumapaikka tänä kesänä on Lopen Räyskälän lentokentällä, minne odotetaan saapuvaksi noin 76 000 seuravierasta, tiedotteessa kerrotaan. Seura-alue on ennestään tuttu vuoden 2012 Suviseuroista. Laajuudeltaan alue on yhteensä 185 hehtaaria.

Tapahtuman ajankohta on 1.–4. heinäkuuta. Tänä vuonna Yle välittää sunnuntain jumalanpalveluksen seurateltasta myös suorana televisiolähetyksenä.