Pääkirjoitus: Vaikka ei tullut yllätyksiä, tänään tehtiin historiaa – Ruotsissa Suomea ylistettiin Nato-vauhdista ja kiekkotaidoista

Suomen matka läntiseen puolustusliitto Natoon jatkuu viivyttelemättä. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoivat yhteisessä tiedotteessa torstaina, että he kannattavat Suomen hakeutumista Natoon.

Suomen korkeimman johdon mukaan jäsenyys puolustusliitossa vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja Suomi puolestaan Natoa. Torstai ja koko viikko jäävät historiaan, vaikkei torstaina tapahtunutkaan mitään yllättävää. Marin ja Niinistö lausuivat sen, mitä odotettiin ja mikä oli jo tiedossa.

Mitä epävakaampi Euroopan turvallisuustilanteesta on tullut, sitä suorasukaisemmin Suomen valtiojohto puhuu. Suomen linja suhteessa Venäjään on muuttunut. Torstaina siis tapahtui jotakin poikkeuksellista. Suomi luopui liittoutumattomuudesta.

Pääministeri ja presidentti käyttivät sanamuotoa "ensi tilassa". Tämä vastaa jo aiempia käsityksiä siitä, että kun Nato-tielle on lähdetty, se tehdään nopeasti.

Torstaina kuunneltiin reaktioita Suomen ratkaisuun Suomessa ja kansainvälisesti. Venäjän ulkoministeriön mukaan Suomen liittyminen Natoon aiheuttaisi Venäjältä vastatoimia. Suomen ulostulo pääsi otsikoihin ympäri maailmaa. Tukea Suomelle on tarjottu niin Saksasta kuin Naton pääministeriltä.

Ruotsissa muun muassa iltapäivälehti Expressen suorastaan ylisti Suomen toimintaa. Positiiviset kommentit torstaina eivät pitäytyneet pelkästään Nato-ratkaisussa. Iltapäivälehti vetää mukaan menestyksen yhteiskunnassa yleensä ja jopa jääkiekossa (Expressen 12.5.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ei Suomelle eikä Ruotsille jäänyt vaihtoehtoja. Maiden yhtäaikainen Nato-taival vahvistaa ennestään tiivistä yhteistyötä. Suomi on vetänyt junaa ja Ruotsi on tullut hiukan perässä. Oikeastaan Nato-ratkaisun ensiaskeleet otettiin silloin, kun Venäjä ryhtyi vaatimaan länneltä kirjallisia turvatakuita siitä, että Nato ei laajene.

Ruotsissa ja erityisesti maan johdossa on seurattu erittäin tiiviisti Suomen puolustusratkaisuja. Naapurissa Nato-jäsenyyden kannatus ei ole yhtä vahvaa kuin Suomessa. Loppusuoralla Ruotsi saattaa ehtiä edelle, mutta sillä ei ole mitään merkitystä.

Suomessa eduskunnan lähetekeskustelu alkaa maanantaiaamuna, kun tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat viikonloppuna tehneet päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta. Ruotsi voi lähettää hakemuksensa heti hallituksen päätöksen jälkeen.

Kuten on todettu useitakin kertoja, kansalaisten valmius Natoon syntyi nopeammin kuin harkitsevan valtiojohdon. Nyt asia on selvä eikä viivyttelyyn ole aihetta. Nato-ratkaisulle on laajempi suomalaisten tuki kuin olisi ikinä osattu ennakoida.

Ilman Venäjän brutaalia hyökkäystä Suomi suhtautuisi Venäjään kuten ennenkin. Ukrainan sodan jälkeen olisi täysin järjenvastaista luottaa itäiseen naapuriin. Suomen oma vahva puolustus on vähintään yhtä tärkeää kuin aikaisemmin. Se ei kuitenkaan riitä.

Maailman pisin Nato-raja ei ole uhka vaan turva. Moni meistä suomalaisista on muuttanut käsityksensä. Tasavallan presidentin ja pääministerin yhteinen ilmoitus korostavat konsensuksen merkitystä historiallisella hetkellä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.