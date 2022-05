Euroviisujen 2. semifinaali on tänään – Suomen edustaja The Rasmus on kappaleellaan Jezebel ensimmäisenä esiintymisvuorossa



Torinossa viisulavalle nousevat The Rasmuksen Emilia Suhonen (vas.), Aki Hakala, Lauri Ylönen ja Eero Heinonen. EBU / Corinne Cumming

Euroviisujen toisessa semifinaalissa torstaina nähdään heti ensimmäisenä esiintyjänä Suomen edustaja The Rasmus kappaleellaan Jezebel. Yhtye valittiin edustamaan Suomea Uuden musiikin kilpailussa.